Pronostican un avance para la emergencia alimentaria

Ante la estrategia de la oposición y la convocatoria a sesión especial para mañana con el fin de declarar la emergencia alimentaria, el Gobierno se encamina a habilitar el tratamiento y a acompañar el avance del proyecto. Esa postura tomaron los diputados macristas, luego de que el Gobierno decidiera evitar quedar frenando una iniciativa para aliviar las urgencias de los sectores más vulnerables. De ese modo se abrió una negociación con los legisladores peronistas.

“La tendencia es acompañar”, dijo ayer a la prensa metropolitana un encumbrado diputado del PRO. Los integrantes de ese bloque mantuvieron una reunión y cruzaron conversaciones con referentes del radicalismo y la Coalición Cívica. “La idea es sumarnos, porque la emergencia ya está vigente, no le agrega nada y no tiene sentido oponernos”, coincidió otro legislador oficialista.

Mauricio Macri no vetará el proyecto y el Gobierno ya había dado señales de que no frenaría su avance para no potenciar la tensión y el clima de protestas en la calle, aun cuando los funcionarios insistieron en que resultaba innecesario ante la vigencia de la Emergencia Social y la facultad para reasignar partidas y aumentar la asistencia a los comedores. Esa postura transmitió Carolina Stanley -titular de Desarrollo Social- a los líderes de la CGT en la reunión del lunes.

“Sería una locura bloquearlo. No porque necesitemos la ley, que es más que nada declamativa, sino por la señal que daríamos”, transmitió un ministro. El proyecto unificado de la oposición dispone un incremento “mínimo del 50%” para los programas alimentarios. Se trataría de unos $8.000 millones extra al presupuesto de $12.500 para este año, al que ya se agregaron $4.000 millones en marzo.

“Vamos a tratar la Emergencia Alimentaria. No vamos a permitir que nuestros chicos pasen hambre un día más”, afirmó el diputado nacional de Red por Argentina Leonardo Grosso (Movimiento Evita) a través de su cuenta de Twitter, al confirmar la presentación del pedido de sesión especial para el jueves a las 11.30.

Ante esa ofensiva, el presidente del bloque del PRO, Alvaro González, dijo a Télam que buscarán mantener un diálogo con la oposición sobre esta iniciativa y anticipó que pedirá “a la Oficina de Presupuesto un estudio sobre el impacto fiscal de este proyecto para determine si es sustentable esa iniciativa”.

De todos modos, González señaló que la posición de Cambiemos se definirá mañana en una reunión del interbloque, que preside Mario Negri, que se realizará a las 18, y dijo que espera que antes de ese encuentro se pueda avanzar en un diálogo con la oposición sobre esta propuesta.