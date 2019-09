Macri prepara viaje a EE. UU. y definen lista de bilaterales

La campaña presidencial de Mauricio Macri se trasladará dentro de tres semanas nada menos que a Estados Unidos con motivo de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Si bien todavía no está definida la agenda del Presidente en Estados Unidos, en la Casa Rosada ya trabajan para concretar reuniones bilaterales en paralelo a la disertación de Macri ante la ONU. Por lo pronto, no se descarta que el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, se sume a la comitiva presidencial.

Lo concreto es que Macri viajará el próximo 24 de septiembre a Nueva York para brindar su discurso anual ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reúne a los líderes mundiales.

Por el momento, no fueron confirmadas reuniones bilaterales con líderes mundiales aunque fuentes gubernamentales anticiparon que en el trascurso de esta semana se irá definiendo parte de la agenda de Macri. En ese contexto, se estima que las actividades serían concentradas en un solo día.

Desde su asunción, el Presidente participó dos veces de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ya que en 2017 el país estuvo representado por la vicepresidenta Gabriela Michetti.

Hasta el momento el viaje no ha sido anunciado oficialmente, aunque las fuentes aseguraron a Télam que “está todo siendo armado para que vaya el Presidente”, si bien no descartaron que el “tema económico” en el país pueda modificar su estadía.

Desde Cancillería señalaron que habrá una agenda que está elaborando el Ministerio de Hacienda y que incluiría una visita del ministro Hernán Lacunza a Washington para reunirse con las autoridades del Fondo Monetario Internacional, además de reuniones con fondos de inversión en Nueva York, en las que también podría participar el Presidente.