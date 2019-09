El Gobierno prepara el proyecto para extender plazos de la deuda

El Gobierno se prepara para enviar mañana al Congreso el proyecto de ley para extender los vencimientos de deuda de jurisdicción local.

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, se presentaría este miércoles ante la comisión bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión y Contratación y de Pago de la Deuda Exterior para dar detalles de la iniciativa.

Si bien todavía no se conoce el texto completo, el oficialismo ya adelantó que se tratará de una iniciativa que busca ofrecerle a los tenedores de títulos la posibilidad de aplazar la fecha de cobro, sin quita de capital ni de intereses.

Además, se incorporaría a las negociaciones las denominadas cláusulas de acción colectiva (CAC), a partir de las cuales se podrá hacer efectiva a todos los bonistas la decisión que tome la mayoría de ellos.

El proyecto entraría hoy por el Senado y es parte de una serie de medidas que anunció el Ejecutivo tras los abruptos aumentos del dólar y del riesgo país que se registraron luego de las elecciones primarias.

Lacunza fue citado para el próximo miércoles a las 15 por la comisión que hace el seguimiento del pago de la deuda pública, y que preside el senador por Formosa José Mayans, para explicar los alcances de esta iniciativa en particular, que deberá ser tratada en el Congreso.

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, indicó que mantuvo conversaciones en los últimos días con senadores de los bloques opositores que le manifestaron su vocación de tener "una actitud responsable" ante la propuesta del Gobierno.

"Hemos tenido conversaciones con los principales bloques opositores. Veo responsabilidad y preocupación por la Argentina" porque se entiende que "se trata de un momento en el que hay que ser serios y responsables ya que lo que está en juego es la Argentina y no un partido político", expresó.

Pero fuentes del Partido Justicialista (PJ) pusieron algunos reparos a la hora de confirmar si darán el quórum para discutir la iniciativa en caso de que sea enviada a las comisiones que presiden Esteban Bullrich (PRO) y Silvia Elías de Pérez (UCR).