"La corrida no se la hacen a Macri"

El ex embajador argentino en la Santa Sede y actual parlamentario del Mercosur, Eduardo Valdés sostuvo ayer que "esta corrida bancaria no se la hacen a Mauricio Macri sino a Alberto Fernández", y remarcó que mientras en el Frente de Todos "nadie salió a insultar al presidente" en las últimas semanas fueron Elisa Carrió y Miguel Ángel Pichetto los que "salen a decir lo peor".

"Esta corrida bancaria no se la hacen a Macri sino a Alberto Fernández, que es el que viene. Pasó en el 89. El ciudadano Fernández es solo un candidato a presidente. Pero a Mauricio Macri ya lo dan por derrotado, por eso buscan condicionar al Presidente que viene", afirmó Valdés en diálogo con Radio de la Ciudad.