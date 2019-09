Preguntas frecuentes ante las medidas

- Quiero comprar 200 dólares. ¿Tengo que pedir autorización a alguien?

No, no hace falta.

- Quiero sacar los dólares en billetes de mi cuenta de ahorro del banco. ¿Puedo?

Sí, podés sin ningún problema.

- ¿Puedo comprar en una casa de cambio?

Sí, podés, hasta 1.000 dólares en efectivo. Y sino 10.000 dentro de tu homebanking.

- Quiero comprar pasajes a Miami. ¿Me controlan?

No no hay restricciones.

- Quiero comprar ropa por Amazon. ¿Tengo que pedir permiso?

No hace falta ningún tipo de permiso.

- ¿Cómo saben cuándo llego a 10.000 dólares al mes? ¿Va a haber un registro?

Toda operación que se hace en el mercado de cambio irá con un boleto de cambio que queda registrado en el BCRA.

- ¿Todos los bancos van a abrir hasta las 17? ¿Toda la semana?

El banco central hablitó a que los bancos operen hasta las 17 durante septiembre.

- ¿Si tengo que facturar un trabajo en el exterior cambia algo?

No cambia nada, tenés que vender los dólares en el mercado como cualquier tipo de exportación.

- ¿Se va a pagar más impuestos por comprar en el exterior en dólares?

No hay ningún tipo de impuesto al respecto.