El Gobierno limita la compra de dólares y obliga a liquidar

Con un decreto publicado en el Boletín Oficial ayer, el Gobierno anunció la restricción de la compra de dólares, la obligación de exportadores de liquidar divisas y la autorización del pago de impuestos con bonos.

El objetivo de la medida es calmar la plaza cambiaria con medidas de alto impacto que fueron analizadas por el Ministerio de Hacienda y el Banco Central, a pedido del presidente Mauricio Macri, indicaron fuentes oficiales.

El decreto dispone que hasta el 31 de diciembre próximo el contravalor de la exportación de bienes y servicios deberá ingresarse al país en divisas y/o negociarse en el mercado de cambios en las condiciones y plazos que establezca el Banco Central.

La autoridad monetaria, además, establecerá los supuestos en los que el acceso al mercado de cambios para la compra de moneda extranjera y metales preciosos amonedados, y las transferencias al exterior requerirán autorización previa.

Lo hará con base en pautas objetivas en función de las condiciones vigentes en el mercado cambiario y distinguiendo la situación de las personas humanas de la de las personas jurídicas.

El decreto faculta al Banco Central a establecer reglamentaciones que eviten prácticas y operaciones tendientes a eludir, a través de títulos públicos u otros instrumentos, lo dispuesto en esa medida.

Dispone, además, que los tenedores de los títulos de la deuda pública cuya fecha de vencimiento original se encuentre vencida podrán darlos en pago para la cancelación de las siguientes obligaciones de la seguridad social, vencidas y exigibles al 31 de julio de 2019.

Esas obligaciones incluyen aportes y contribuciones con destino al Sistema Previsional, al PAMI, al Régimen de Asignaciones Familiares y al Fondo Nacional de Empleo.

Los títulos de la deuda pública que se utilicen para la cancelación de las obligaciones indicadas en el artículo precedente se computarán a su valor técnico calculado a la fecha de su vencimiento original.

Bancos hasta las 17

Los bancos operarán normalmente, los clientes podrán retirar o depositar la cantidad de dinero que deseen y comprar hasta 10.000 dólares, al tiempo que extenderán la atensión al público hasta las 17.

Fuentes de la entidad que dirige Guido Sandleris explicaron que en los bancos ningún cliente “estará limitado para extraer dólares de sus cuentas”, ya sean estas personas o empresas.

En el caso de las “personas humanas”, tal la denominación jurídica para los particulares, el BCRA estableció un límite de compra de hasta 10.000 dólares por mes. Ese mismo monto será el que una persona podrá transferir al exterior en el mismo lapso.

Además, y si bien no es estrictamente un tema bancario, la entidad monetaria destacó que tampoco habrá ningún impedimento al comercio exterior, ni restricciones sobre viajes.

En cuanto a las empresas, los exportadores tendrán que vender las divisas fruto de sus exportaciones en el mercado local dentro de un máximo de 5 días hábiles después del cobro o 180 días después del permiso de embarque (15 días para las commodities)

Pero el BCRA explicó que “no hay restricciones para la importación o pago de deudas a su vencimiento”, pero las empresas “no podrán comprar dólares para atesorar”.

El Banco Central vendió durante agosto U$S 1.943 millones de reservas para contener el tipo de cambio que el viernes cerró en $62 y subió la tasa de interés de las Leliq a 83,4%.

A pesar de estas ventas, las reservas finalizaron la semana pasada en US$ 54.098 millones, informó el Banco Central.

El Ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, reiteró la semana pasada que el Gobierno “utilizará todas las reservas que sean necesarias” para mantener el tipo de cambio en torno a los $60, un nivel que está incluso por encima de diciembre del 2015.

La inquietud política y económica en el mercado local volvió a impactar en el plano internacional y el Riesgo País, medido por el JP Morgan, saltó 19,9% al ubicarse en los 2.533 puntos básicos, mientras que las acciones argentinas continuaron en baja en Wall Street.