El proyecto para "reperfilar" la deuda va al Congreso pero se demoraría el debate

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, prevé enviar el lunes al Congreso el proyecto de renegociación de la deuda pública local pero la oposición esperará a que el funcionario concurra el miércoles para comenzar a debatirlo y hay dudas sobre la posibilidad de un acuerdo para darle un tratamiento rápido.

El proyecto, que apunta a extender los plazos de vencimiento de la deuda pública emitida bajo legislación local, se encuentra en la etapa final de su redacción y el Gobierno trabaja por estas horas en lograr acuerdos con la oposición para que la iniciativa llegue al Senado con el mayor consenso posible y pueda tener así un rápido avance.

En esas gestiones se encuentran, además del propio Lacunza con economistas de distintos espacios políticos, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, y el senador y candidato a vicepresidente del oficialismo, Miguel Pichetto.

Sin embargo, los senadores del bloque del PJ encabezados por el cordobés Carlos Caserio quieren primero ver "la letra chica" del proyecto y luego esperar a que el ministro concurra a la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior.

La visita está agendada para el miércoles a las 15 en el Salón Atrio del Senado, por lo que el tratamiento formal del proyecto (que en principio será girado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda) comenzaría recién el jueves, aunque fuentes parlamentarias deslizaron que incluso podría postergarse hasta la semana siguiente.

Quieren saber qué dice Lacunza

En la oposición consideran que será clave para alcanzar el consenso que espera el Gobierno la exposición que realice Lacunza ante la Bicameral, a donde se espera que concurran no solo los diez senadores y diez diputados que la integran, sino los principales referentes de cada bancada, para interrogar al ministro.

Además, la bicameral está presidida por el formoseño José Mayans, uno de los más duros dentro del bloque del PJ en lo que respecta a la política económica del Gobierno, y cuenta además con la novedad de reunir a legisladores peronistas que, después de tres años y medio de jugar por separado, finalmente tienen algo que los une: la candidatura presidencial de Alberto Fernández.

En este sentido, el debate que se abrirá sobre el proyecto para renegociar la deuda marcará en cierto aspecto el debut parlamentario del Frente de Todos, donde actualmente están contenidos casi todos los legisladores del llamado "bloque de los gobernadores" y los del kirchnerismo puro.

Dado que estos dos sectores todavía están formalmente divididos en el Congreso, uno de los aspectos que impactará en el debate será la unificación o no de criterios, de acuerdo a la amalgama que logró el Frente de Todos como coalición electoral.

Así, la presentación del funcionario en la bicameral y el tono del debate en ese ámbito no será el único factor que incidirá en un posible acuerdo oficialismo-oposición para que el proyecto avance en el Congreso: también lo hará la discusión interna de la oposición.

Y es que incluso hacia el interior de un mismo bloque, como es la bancada de senadores del PJ, hay dudas frente a la iniciativa que enviará el Gobierno.

Opiniones divididas

Mientras Caserio evita bajarle el pulgar al proyecto tanto como respaldarlo abiertamente, otros miembros del bloque advierten que el Gobierno debería negociar con los acreedores por su cuenta y que puede avanzar con una medida de iguales características por decreto.

En esta postura se encuentran también quienes entienden que la intención del Gobierno al enviar el proyecto al Congreso es compartir el costo con la oposición, algo que molesta particularmente a quienes le exigieron en los últimos años que el endeudamiento pase por el debate parlamentario.

Uno de los que reclamó esto con mayor énfasis fue Mayans, que estará a cargo de moderar el debate del miércoles con el ministro Lacunza.

Otro de los aspectos que podría demorar el tratamiento del proyecto serían las condiciones que el peronismo evalúa poner al Gobierno, como la concurrencia del presidente del Banco Central, Guido Sandleris al Congreso, algo que reclaman desde hace varios meses sin encontrar respuesta.