Kosiner cuestionó que “recién ahora” se recurra al Congreso

El presidente del Bloque Justicialista de la Cámara de Diputados, Pablo Kosiner, cuestionó al Gobierno al considerar que "es una contradicción que recién ahora busquen recostarse en el Congreso cuando la mayoría de las veces miraron para el costado" en lo referido a la deuda pública.

"El planteo de la renegociación de la deuda lo venimos pidiendo hace por lo menos dos meses", sostuvo Kosiner respecto del proyecto que el Poder Ejecutivo enviará el lunes al Congreso y agregó: "Dijimos que había temas urgentes para tratar (como) deuda, tarifas, créditos UVA, pero cuando no le conviene al Gobierno no habilita las comisiones o no da quórum".

En este sentido, el diputado nacional por Salta evaluó que "es una contradicción que recién ahora busquen recostarse en el Congreso cuando la mayoría de las veces miraron para el costado".

"Todos estamos de acuerdo en la necesidad de renegociar la deuda. Hay que ver en qué condiciones y cómo", indicó el legislador, al tiempo que señaló que "las reservas se utilizan para sostener el tipo de cambio o sostener la deuda, no se pueden usar para las dos cuestiones".