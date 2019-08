El Gobierno subió el salario un 35%, a pagar en 3 cuotas

Sin el acuerdo de los representantes gremiales de la CGT y las dos CTA, el Gobierno fijó de manera unilateral el nuevo haber mínimo vital y móvil en $16.875. El aumento, que será de 35%, se concretará en tres cuotas: un 13% en agosto, un 12% en septiembre y un 10% en octubre.

El Ministerio de Producción y Trabajo resolvió establecer la nueva pauta salarial de un trabajador soltero en $16.875 a través de un laudo, ante el rechazo de las centrales obreras que consideraron a la cifra “no satisfactoria” por el impacto de la devaluación y la inflación en la canasta básica de alimentos. Es el tercer año consecutivo que el Gobierno fija el haber mínimo sin acuerdo de las partes.

“No es aceptable, no es un valor que acompañe la caída de los ingresos”, dijo Héctor Daer, uno de los dos secretarios generales de la CGT a la salida del encuentro. Advirtió que no están previstas medidas de fuerza y remató: “Estamos próximos a una elección y a un cambio de gobierno”.

El salario mínimo estaba en $12.500 y Gobierno fijó un aumento del 13% para agosto, 12% para septiembre y 10% para octubre, no acumulativo. Cuando Mauricio Macri asumió su gestión, el salario mínimo vital y móvil representaba el 58% de la canasta básica. Antes del aumento que se anunció ayer, era equivalente al 40%.

En el Gobierno esperan que en septiembre el salario mínimo represente alrededor del 55% de la canasta básica de alimentos, una cifra que las fuentes oficiales encuadraron en el “promedio histórico”. “Es un año electoral, por eso los aumentos son este año”, reconocieron.

“Buscamos todos hacer un esfuerzo”, señalaron desde el Gobierno.

No descartaron que sigan las conversaciones, dado el vertiginoso devenir económico, aunque no hay fechas fijadas para nuevas reuniones.

La CGT y las dos vertientes de la CTA exigían como haber mínimo el valor de la canasta familiar de pobreza del Indec, de $31.148. Es decir, un incremento de casi el 148%. Así lo manifestó Ricardo Peidro, titular de la CTA Autónoma, durante la movilización que protagonizó en los alrededores de la cartera laboral junto con sectores más combativos, como la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y organizaciones de izquierda como el MST.