Alberto Fernández habló de default y Mauricio Macri pidió “prudencia”

El presidente, Mauricio Macri, salió anoche a pedir “responsabilidad y prudencia para llevar tranquilidad a los argentinos”, luego de que el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, le dijera a un diario extranjero que Argentina está en default.

Fernández le brindó una entrevista al diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ), en la que aseguró que la Argentina entró en un “default virtual” tras la decisión del Gobierno de “reperfilar” la deuda.

“Ahora no hay nadie tomando deuda argentina ni nadie que pueda pagarla. Argentina está en un default virtual, escondido”, sentenció Fernández.

La entrevista, publicada ayer en el sitio web del WSJ, fue la primera del postulante del peronismo con un medio extranjero después de las Paso. Fernández, quien hasta el momento había elegido guardarse su opinión respecto de las medidas económicas de emergencia anunciadas el miércoles por el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, dijo no estar dispuesto a apoyarlas porque “el mercado ahora sabe a dónde se dirigen”.

Fernández aseguró que, de resultar elegido en octubre, apuntará su administración a conseguir el equilibrio fiscal, aunque sus primeras medidas tendrán que ver con la reactivación del consumo, algo que planea hacer a través de subas de salarios y jubilaciones. Además, dijo que intentará contener la inflación con pactos de precios.

“Para revertir este ciclo, tenés que sacar un plan para que suba el consumo. Y no le voy a pedir permiso al Fondo Monetario Internacional para hacerlo”, advirtió.

Macri

Tras un día en el que subió el riesgo país y el Banco Central limitó el giro de utilidades de los bancos al exterior, el presidente Mauricio Macri pidió “responsabilidad y prudencia para llevar tranquilidad a los argentinos”.

En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Macri escribió que “todos podemos ayudar desde la responsabilidad y la prudencia a llevar tranquilidad”.

“Cada uno desde su lugar. Como Presidente es mi única prioridad. Todas mis acciones van en esa dirección, buscando tender puentes y dialogando”, agregó.

En esta línea, voceros de la Casa Rosada aseguraron anoche que “a pesar de las declaraciones de Alberto Fernández, que planteó que Argentina está en un default virtual y escondido, seguimos apostando al diálogo y al consenso”.

“El ministro de Hacienda, Hernan Lacunza, continúa dialogando con los principales referentes económicos de la oposición para que el proyecto de ley tenga el mayor respaldo político posible”, detallaron.

Esa última oración hace referencia a la propuesta que el oficialismo enviará el próximo lunes al Congreso con el objetivo de buscar apoyo de la oposición a las medidas anunciadas por Lacunza esta semana. “Es muy necesario que haya una clara señal de que la extensión voluntaria de plazos de deuda, sin quita de capital ni de intereses, se plasme en un acuerdo de todas las fuerzas en el Congreso”, explicaron los voceros del Gobierno.