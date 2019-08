El dólar cerró la semana a $61 y el riesgo país se disparó por encima de los 2500 puntos

El dólar abrió hoy en alza y cotizaba a $57 para la compra y a $61 para la venta en el Banco Nación. En esos mismos valores cerró esta tarde, confirmado que, de esta manera, terminó trepando un peso en su valor, ya que ayer había cerrado a $60 para la venta en la misma entidad bancaria.

Por su parte, el riesgo país que mide la consultora JP Morgan se ubicó en 2505 puntos básicos.

El riesgo país se trata de la diferencia de los bonos del Tesoro de Estados Unidos con sus similares de países emergentes.

Se trata del valor más alto desde junio de 2005, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner y el ministro de Economía Roberto Lavagna iniciaban un canje de deuda con acreedores privados.

En tanto que la Bolsa de Comercio de Buenos Aires abrió hoy con una suba de 1,65% en su principal índice, el S&P Merval, con un balance de negocios que arrojaba 32 alzas, 10 empresas en baja y 11 sin cambios.

Por otro lado, los precios del petróleo operaban hoy en baja en los principales mercados internacionales de referencia. El crudo West Texas Intermediate (WTI), que opera en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), descendía 0,55% y se transaba a US$ 56,40 el barril en los contratos con entrega en octubre próximo.

En tanto, el petróleo Brent del Mar del Norte, que cotiza en el mercado electrónico de Londres (ICE), bajaba 0,18% y se comercializaba a US$ 60,97 el barril en los contratos con entrega también en octubre. Por su parte, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) informó hoy que su canasta de crudo cotizó ayer a US$ 60,24, frente a los US$ 60,16 del último miércoles.