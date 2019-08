“Actores cercanos a Fernández le han pedido al FMI no hacer el desembolso”

El candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, el senador peronista Miguel Angel Pichetto, dijo que “hubo actores cercanos a Alberto Fernández que le han pedido no hacer el desembolso al FMI cuando el desembolso es muy importante”.

“No voy a dar nombres, pero hay gente cercana que habló con acreedores y bonistas, y ante la pregunta de si era conveniente hacer la remisión de los fondos, ellos han tenido un silencio de sepultura que daba a entender que era mejor que no se los mande”, agregó.

“El diálogo con el banco Barclays y otros sectores ha quedado de manifiesto esto”, dijo y añadió que “eso ha salido de la reunión, incluso hubo algunos colegas que plantearon el vacío de poder y adelantamiento de las elecciones”. “Reunirse con el FMI no está mal, lo trascendente es lo que se dice e impacta en los mercados”, dijo.

En la misma línea, cuando le consultaron si la ex presidenta y actual candidata a vicepresidenta Cristina Fernández estaba detrás de esto, respondió: “A ella no le importa este tema de la moneda, y si todo vuela por el aire mejor, y si hay una devaluación la responsabilidad será de Macri”.