Subieron tope salarial y quienes no pagan Ganancias podrán cobrar salario familiar

En línea con el aumento del 20% del mínimo no imponible de Ganancias, la Anses elevó, en el mismo porcentaje, el límite salarial de $53.829 a $64.595 de ingreso individual y de $107.658 a $129.190 el ingreso familiar, para cobrar las asignaciones familiares del personal en relación de dependencia con aportes a la Seguridad Social.

La medida rige a partir de septiembre. De no realizar esos ajustes en la escala salarial, un sector de trabajadores hubiera perdido el cobro de esos beneficios.

En función de los nuevos parámetros y dado que las asignaciones familiares dependen de los niveles salariales, los valores son:

Ingreso Familiar Asignación por hijo nivel general.

-Entre $4.499,95 y $39.139 de ingreso, corresponderá cobrar $2.525 al mes, por hijo.

-Entre $39.139,01 y $57.403, $1.701 por hijo

-Entre $57.403,01 y $66.274, $1.026 por hijo

-Entre $66.274,01 y $129.190, $527 por hijo

Esos valores difieren en varias provincias y distritos, como entre otros Chubut, Santa Cruz y determinados departamentos de Formosa y Mendoza Según Anses, el salario familiar por hijo a 3,8 millones de hijos de trabajadores en relación de dependencia.

Anses aclaró que si uno de los miembros del grupo tiene un ingreso superior a los $64.595 queda excluido del cobro de las asignaciones familiares, aun cuando la suma de sus ingresos no supere el tope de $129.190. Esta exclusión es porque dicho integrante de la familia tiene el beneficio de la deducción por hijo del impuesto a las Ganancias.