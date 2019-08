El riesgo país superó los 2000 puntos, un nivel que no alcanzaba desde 2001

El índice de Riesgo País superó ayer los 2000 puntos por primera vez desde el 2001, en medio de fuertes tensiones en los mercados y la caída en las cotizaciones de los títulos públicos.

El incremento del Riesgo País, que a las 17:20 llegó a 2.001 puntos básicos, se dio en una jornada en la que la Bolsa de Comercio porteña experimentó pérdidas de hasta casi 12% por la incertidumbre política.

El índice S&P Merval se desplomó 4,7% y se ubicó en las 24.622,47 unidades, en lo que fue la cuarta rueda consecutiva con tendencia negativa.

Es que el salto del Riesgo País provocó un desarme de posiciones dado el nerviosismo en la plaza financiera que crece día a día en el período electoral.

En lo que va del mes en el que se realizaron las elecciones primarias, el Merval acumuló una baja de 41,3%. .

El balance del día arrojó un total de 64 acciones en baja, 44 en alza y seis sin cambios.

El peor resultado en la agitada jornada bursátil fue para Transportadora de Gas del Norte, con una caída de 11,95%.

También tuvieron fuertes pérdidas Mirgor con 11,7% y Transener con 10,2%.

En Wall Street, las acciones argentinas también operaron a la baja, mientras los papeles financieros y energéticos lideraron las mermas.

Mal clima

Los trascendidos de la reunión entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, impactaron de manera negativa en el mercado y contribuyeron a un mal clima en el mundo inversor.

Frente a la volatilidad por la que atraviesan los activos argentinos, una declaración puede provocar movimientos bruscos, indicaron analistas.

Ello también se reflejó en la cotización del dólar, que este martes subió de manera marcada pese a ventas de reservas y llegó a ser vendido a $61 en bancos privados.

A los factores locales, se deben sumar las tensiones en la plano internacional por las tensiones entre Estados Unidos y China.

Sica culpó a Fernández

El ministro de Producción, Dante Sica, responsabilizó hoy por la suba del dólar al candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, y pidió "responsabilidad" a la dirigencia política para preservar la estabilidad económica.

Sica señaló que las declaraciones de Fernández en contra del acuerdo del Gobierno con el FMI "le costaron al país US$ 300 millones", al referirse al nivel de reservas que utilizó el Banco Central para contener la suba de la divisa.

Tras la reunión con la misión del FMI, Fernández culpó al gobierno y al propio organismo multilateral por la "catástrofe social" en que se encuentra el país.

"Este no es un período de transición, pero hoy la estabilidad no es sólo un compromiso del Gobierno sino que debe ser también de los otros sectores", dijo Sica al referirse a los candidatos presidenciales.

El ministro sostuvo que el gobierno tiene "la responsabilidad de entregar una economía que funcione, que tenga reservas y vamos a ser responsables en materia de gobernabilidad".

También reconoció que el "esfuerzo del Gobierno nacional es importante pero no alcanza", al hablar en un seminario de IDEA.

"Hay que trabajar mucho con los provinciales y con las cámaras empresarias para acompañar y brindar servicios las empresas en el proceso de exportación", sostuvo el ministro.

Sica resaltó la necesidad de crecimiento económico y dijo que para eso se necesita "una economía más integrada al mundo, necesitamos tener una macroeconomía ordenada".

Consideró que para lograr el crecimiento económico la Argentina necesita inversiones "a un ritmo de entre el 1% y 2% del PBI anual en los próximos siete años".