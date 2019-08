Alberto culpó al FMI y al Gobierno por la crisis argentina

Los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunieron ayer con funcionarios del Ministerio de Hacienda y luego se vieron las caras con el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, quien estuvo acompañado de algunos de sus colaboradores en materia económica.

Luego de la reunión, los voceros de Fernández enviaron un comunicado en el cual se refirieron en duros términos a la forma en que se desarrolló el acuerdo entre la Casa Rosada y el FMI. En principio, el documento comienza con una coincidencia: “Alberto Fernández coincide con los cuatro objetivos principales del acuerdo con el FMI, a saber: recuperar el crecimiento de la economía, generar empleo para combatir la pobreza, reducir la inflación, y lograr una trayectoria decreciente de la deuda pública”. Sin embargo, los párrafos precedentes fueron mucho menos complacientes.

“De estos cuatro objetivos no sólo ninguno fue alcanzado, sino que todo empeoró desde la celebración de aquel acuerdo: la economía cayó 1,7%, la deuda pública subió 29 puntos porcentuales del PBI, el desempleo aumentó al 10,1%, la pobreza creció a más del 32% y la inflación se disparó al 53,9%”, aseguraron desde el Frente de Todos. “Como se pone de manifiesto en los reportes emitidos por el propio staff del FMI en las sucesivas revisiones desde la entrada en vigencia del acuerdo, la situación macroeconómica de la Argentina se ha deteriorado significativamente”.

En las líneas que siguen, el comunicado destaca: “El préstamo recibido por el país y el conjunto de condicionalidades asociado al mismo no han generado ninguno de los resultados esperados: la economía real no ha dejado de contraerse, el empleo y la situación de las empresas y las familias de empeorar, la inflación no ha tenido una trayectoria descendente sostenida y el endeudamiento público no ha dejado de crecer”.

En uno de los párrafos más críticos, el equipo de Alberto señala: “El programa económico que impulsa el Gobierno nacional no refleja ninguna de las prioridades establecidas en la plataforma del Frente de Todos. Tampoco existen coincidencias con las recomendaciones de política impulsadas por el FMI. Se trata, en ambos casos, de aproximaciones dogmáticas que no se ajustan a las condiciones objetivas actuales ni resuelven los principales problemas estructurales de la economía argentina”.

Por último, el documento añade: “Quienes han generado esta crisis, el Gobierno y el FMI, tienen la responsabilidad de poner fin y revertir la catástrofe social que hoy atraviesa a una porción cada vez mayor de la sociedad argentina. Para ello deberían arbitrar todos y cada uno de los medios y las políticas necesarias”.