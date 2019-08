Marco Lavagna propicia un nuevo acuerdo con el FMI

El economista de Consenso Federal Marco Lavagna sostuvo que se debe "tirar a la basura" el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y "hacer uno nuevo" al argumentar que "en la práctica está caído" porque el país no cumplirá con los compromisos pautados.

"En este tipo de crisis, con esta volatilidad, lo que hay que tener es una cintura muy clara de cómo dar señales en el momento correcto", evaluó.

El diputado afirmó que el acuerdo con el Fondo "en la práctica está caído", mientras argumentó: "No se va a poder cumplir con los compromisos".

"Se va a tener que renegociar gane quien gane las elecciones", indicó y apuntó: "A esta altura, la inflación tenía que estar bajando y la tasa de interés debería ser mucho más baja con una economía creciendo. Está todo al revés".

"Espero que el FMI desembolse los 5.400 millones de dólares porque sería una señal muy mala (que no lo hiciera). Ya se ve que para adelante es un acuerdo que se debe tirar a la basura y hacer uno nuevo", advirtió.

Aseguró también que deberían contemplarse "facilidades extendidas para rediscutir las metas fiscales".

La llegada del FMI

En tanto, estimó que es probable que lleve a cabo una reunión con la misión del FMI ya que "siempre que vienen, se sientan (a dialogar) con los distintos espacios".

Al ser consultado respecto de la convocatoria del ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, a referentes económicos de la oposición, señaló: "Me parece perfecto", mientras resaltó que "la etapa que viene va a necesitar consensos".

Consideró importante la iniciativa "para empezar a trabajar algunos temas que van a tener que ser tratados con una perspectiva de quince años, como la pobreza".

Días atrás, el economista se reunió con Lacunza y le recomendó negociar con el FMI medidas adicionales para evitar una profundización de la crisis cambiaria.

En ese sentido, subrayó la importancia de lograr estabilizar la cotización del dólar y resaltó "la necesidad de tener una coordinación muy grande con el Banco Central" para alcanzar ese objetivo.

La cuestión política

Marco Lavagna manifestó su confianza en que el espacio que lleva a su padre, Roberto Lavagna, como candidato a presidente se transformará en la "segunda fuerza" e "ingresará al balotaje" en las elecciones de octubre. Además, no descartó, en caso de que triunfe el Frente de Todos, que sus equipos busquen consensos con la fórmula que lleva como candidato a Alberto Fernández.

"Nuestro objetivo es transformarnos en la segunda fuerza y meternos en el balotaje", dijo Lavagna, tras sostener que trabajarán en "todos los sectores de centro, los indecisos y los votos en blanco".

"Ahí hay para crecer, y si no nos toca gobernar, nuestro trabajo seguirá siendo el mismo, buscar consensos con todos los sectores", apuntó.

Cuando le preguntaron si su padre podría integrar un eventual gabinete de Fernández, respondió: "Por ahora no lo veo, pero la Argentina que viene necesitará de consensos, y es bueno que reconozcan la capacidad de hombres de Estado, como mi padre".

Sin embargo, amplió luego la posibilidad de acordar "con otros espacios" al resaltar que "en Juntos para el Cambio hay muchas personas que respeto".

"Hay que construir con gente que tenga voluntad de diálogo sincera, vengan de donde vengan", invitó.