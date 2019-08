Patricia Bullrich: “Los puteé, no me voy a dejar prepotear”

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, defendió su accionar del pasado sábado, cuando insultó a una mujer que la responsabilizó por el caso de Santiago Maldonado en un bar de Uruguay.

“Me salió una palabra un poco fuerte respecto a su actitud. Los puteé, porque me parece que no corresponde lo que hicieron. No me voy a dejar prepotear, eso lo tengo claro”, afirmó.

Cuando se encontraba en el bar “La Pasiva” de Colonia, junto a su esposo y su custodia, dos parejas que luego se conoció que eran militantes del Partido Obrero (PO) comenzaron a gritar contra la funcionaria. “Por tu culpa, Santiago Maldonado está desaparecido”, le señala una joven, a lo que Bullrich responde con un insulto, según el video que se viralizó en redes sociales.

“Me preguntaban ‘dónde estaba Maldonado, vos lo hiciste desaparecer’, de manera agresiva”, señaló la ministra este martes y reveló que otros argentinos que estaban en el bar salieron en su defensa.