Los docentes reclaman actualización "mensual"

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que nuclea a los principales gremios de maestros de la provincia de Buenos aires, reclamó hoy que se aplique la actualización "mensual" de la cláusula gatillo para que sus sueldos no pierdan poder adquisitivo, informó una fuente gremial.

"Ante la crisis económica provocada por la implementación de políticas que profundizan aún más la pérdida del poder adquisitivo de nuestro salario, el FUDB reclama la actualización mensual de la cláusula gatillo", precisó un comunicado del frente gremial.

Además, reclamó "la actualización de asignaciones familiares, inversiones y obras urgentes de infraestructura escolar, aumento de cupos y de los montos del Servicio Alimentario Escolar, y a nivel nacional, aumento del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid)".

Los gremios que integran el FUDB -Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), SUTEBA, UDOCBA, AMET y SADOP- destacaron en la nota que "la política económica de (Mauricio) Macri y (María Eugenia) Vidal está generando la dramática devaluación de nuestra moneda sufrida esta semana, lo que conlleva un nuevo escenario aún más grave para la supervivencia de los/as trabajadores/as y una grave pérdida en el poder adquisitivo de nuestro salario".

"El impacto sobre los precios de la canasta básica ya se hace sentir en los bolsillos y los/as docentes no podemos hacer frente a esta escalada de aumentos con los salarios diezmados", señalaron.

La titular de la FEB, Mirta Petrocini, consideró además que el gobierno provincial debe actualizar los montos que paga por asignación por hijo y los que destina por alumno para los comedores escolares.

"Con una situación económica tan crítica es necesario que se actualicen los 27 pesos por chico destinado a comedores escolares y se aumenten los cupos. Hay cada día más chicos que hoy necesitan comer en las escuelas", argumentó.

También reclamó una actualización de las asignaciones familiares porque "hoy la provincia paga por hijo 950 pesos mientras que en Anses es de 2.250. A una familia que tiene un hijo con discapacidad le corresponde 3.256 pesos, mientras que para la Anses es casi el doble: 7331".

En el comunicado los gremios expresaron que "los ajustes trimestrales decididamente no alcanzan para cubrir el efecto devastador de la inflación sobre nuestro salario, y los/as chicos/as no pueden alimentarse con el mismo miserable presupuesto asignado a comedores".

"La gravísima situación requiere de respuestas inmediatas y que se actúe con máxima responsabilidad; solicitamos que los Ministerios de Trabajo y Educación convoquen a una mesa técnica para poder avanzar en estos temas y que se escuchen nuestras demandas", afirmó el FUDB.