Alberto Fernández elogió a Hernán Lacunza y afirmó que ya tiene Gabinete

Alberto Fernández, el candidato de Frente de Todos, adelantó que tiene casi definidos los nombres de un eventual Gabinete. También contó que viajará a Nueva York a explicar su política económica si gana las elecciones y ratificó que Sergio Massa puede ser presidente de la Cámara de Diputados. Además, prometió que no va a perseguir judicialmente al presidente Mauricio Macri.

El candidato, dijo que en un entrevista con Radio 10, que la “continuidad” del exministro de Hacienda Nicolás Dujovne “era imposible” porque “su crédito era menos 10”. En esa línea, elogió al nuevo ministro Hernán Lacunza: “Es un buen economista, un buen funcionario, pero no sé qué puede hacer en este contexto. Ojalá pueda, y si podemos lo vamos a ayudar. Si pierde Lacunza, pierden los argentinos“. Además, sostuvo que Macri debe cuidar las reservas. “Aunque parece que está decidido a liquidarlas a cambio de que el dólar no se escape. Y el dólar ya se escapó”, dijo.

En referencia a la manera de reducir de manera generalizada el IVA, criticó la medida y dijo que lo hubiera hecho beneficiando a los que no pueden pagarlo. Rechazó un sistema bimonetario. “La lógica del presidente es ‘me tenés que ayudar para que no siga habiendo pobres’, pero no depende de mí, aunque hablé y el dólar se contuvo. Algo puede ayudar, pero no puedo hacer todo. Puedo ayudar en generar expectativas, he dicho hasta el cansancio que vamos a asumir nuestras obligaciones externas”, agregó.

A su vez, Fernández prometió que no iba a usar la Justicia para perseguir a funcionarios de Cambiemos. “No voy a hacer nada. No voy a hacer lo que ellos hicieron. La política se hace debatiendo en las calles, no en los tribunales. No voy a hacer nunca política en los tribunales”, dijo.