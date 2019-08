Turismo: el fin de semana largo dejó gastos por $3.000 millones

El turismo por el fin de semana largo movilizó a casi 2 millones de personas, con un gasto total de $3.000 millones en el circuito turístico nacional.

Según datos de Came, el fin de semana por el feriado de la muerte del General San Martín movilizó a 1.960.000 turistas por la Argentina, que gastaron en forma directa $3.001 millones. “En total se movilizaron 700 mil turistas, 4,8% más que en el mismo fin de semana largo del año pasado”, destacó. El gasto diario llegó a $1.434 por persona, con una estadía media de 2,3 días, y se desembolsaron $2.308 millones en forma directa, 53,6% más que en 2018.

Para Came, completaron el fin de semana 1.260.000 excursionistas, que se desplazaron de una ciudad a otra a pasar el día. Con un gasto promedio de $550 per cápita, se estima que consumieron por $693 millones en forma directa. A esto hay que agregar el efecto multiplicador que luego se genera, en algunos casos automáticamente y en otros, con algún rezago.