“Es responsabilidad de todos no defraudar esa Argentina que votaron” en las Paso

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, sostuvo ayer que “es responsabilidad de todos no defraudar esa Argentina que millones de argentinos votaron” en las Paso y volvió a definirse como “el porteño más federal que existe”.

“La política me dio todo: voy a hacer todo lo que esté en mi alcance para que las provincias se recuperen”, dijo el candidato a presidente del Frente de Todos, con lo cual retomó el espíritu federalista que le imprimió a su campaña y le envió un mensaje a los gobernadores.

Sobre su paso por el gobierno kirchnerista, Fernández reconoció a Néstor Kirchner como “mi gran maestro, y como jefe de Gabinete aprendí muchas cosas. Con él fuimos intentando resolver los problemas que tenía la gente. Hoy el problema de la Argentina es el hambre”.

De consolidarse en octubre el triunfo que obtuvo en las Paso, Fernández aclaró que en su gabinete, Cultura volvería a tener el rango de ministerio ya que “soy un consumidor de la cultura”.

“El Estado debe darle al creador de la cultura garantías y hacer que sean reconocidos sus derechos. La política tiene que llenar la panza de los argentinos con comida y su alma con cultura”, remarcó.

Al ser consultado sobre la relación que mantiene con el Papa, dijo: “Siempre tuve un vínculo de mucho respeto con Francisco”.

“Estoy muy enojado con la Iglesia porque no practica muchos de los valores que nos pide practicar, sobre todo el amor por los pobres; pero debo admitir que el Papa me reconcilió con la Iglesia”, expresó luego.

“Siempre tuve mucho respeto, incluso en los años en que Néstor estaba medio chinchudo con él. El me decía que no lo conocía mucho, pero que tenía los mismos enemigos que nosotros”, sostuvo.