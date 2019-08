Supermercados ya venden sin IVA, pero piden controles

Las principales cadenas de supermercados y mayoristas empezaron a aplicar la quita del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre las 14 categorías de la canasta básica fijadas por el Gobierno, pero hay dudas sobre la capacidad del Estado para controlar el cumplimiento de esta medida clave.

Es que los productos alcanzados son unos 2.000, y la rebaja deberá rondar el 17,4% sobre el precio final -que es el porcentaje que surge de reducir a cero la alícuota de IVA del 21%-, pero será difícil para los consumidores determinar sobre qué precio, porque en la última semana hubo fuertes remarcaciones tras la devaluación.

En los súper afirmaron que las rebajas que se hicieron fueron sobre los precios del viernes.

"Lo que podría pasar es que, como algunos proveedores no nos hicieron llegar sus aumentos de listas todavía, algunos productos podrían volver a aumentar cuando nos den los nuevos valores. Lo que no debería pasar es que el precio quede más alto que la semana pasada, contemplando la quita del IVA y la suba de la industria", prometieron desde el sector supermercadista.

Como siempre existe una relación de información asimétrica entre supermercados y consumidores, será clave la firmeza que aplique el Estado para controlar el cumplimiento de la rebaja integral del IVA en los precios.

En las cadenas de supermercados dijeron estar recibiendo pedidos de incremento y negociando producto por producto.

"Hay pedidos de 10, 15, 20, 25 por ciento. Algún proveedor pidió más que eso, pero ni siquiera nos sentamos a discutir en ese caso", señalaron.

Uno de los focos de mayor tensión es el aceite, ya que la devaluación convirtió en un excelente negocio destinar más productos a la exportación y reducir la oferta en el mercado interno, lo cual sube su precio.

En el caso de los aceites los aumentos no bajan del 25% y están cortadas las entregas con el precio anterior.

El presidente de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU, que agrupa a las cadenas más grandes del país), Juan Vasco Martínez, confirmó que "en las principales cadenas, se han ajustado los precios en función del pase a la alícuota cero que estableció el Gobierno".