Autorizan un alivio para las cuotas de los planes de autos

La Inspección General de Justicia (IGJ) autorizó a las entidades administradoras de planes de ahorro a ofrecer hasta fin de año un diferimiento no menor a 20% de las cuotas de los planes de ahorro a aquellos suscriptores que vieron afectada su capacidad de pago y no deban más de tres cuotas.

La medida se reflejará en una resolución que la IGJ publicará la semana próxima en el Boletín Oficial, a partir del análisis de una presentación que realizó la Cámara de Ahorro Previo Automotores, se informó oficialmente.

El recupero de este diferimiento se realizará en las cuotas del año próximo y en un plazo no inferior a doce meses, también se suspenderá el cobro de los intereses punitorios de los pagos fuera de término hasta el 30 de junio de 2020 por aquellos pagos realizados fuera de término.

El diferimiento se aplicará hasta el 31 de diciembre al universo de ahorristas y adjudicatarios que pudieran ver visto afectada su capacidad de pago de las cuotas de sus planes a partir de los aumentos de los precios de los vehículos suscriptos.

La medida busca responder no sólo al efecto de la devaluación de esta semana sobre el precio de los vehículos, y en consecuencia del valor de las cuotapartes, sino a la caída que registraba el sistema y que en los primeros siete meses del año superó el 55% interanual.

De acuerdo con la Asociación de Concesionarias de Automotores (Acara) en julio, con una caída de 44%, los planes de ahorro representaron 18,1% de los patentamientos totales, cuando la media histórica ubica ese registro en torno a 50% debido a mejores condiciones de financiamiento del mercado.

“Queremos acompañar a quienes con esfuerzo pagan mes a mes la cuota de su auto. Nuestro compromiso es estar al lado de los argentinos, siempre”, dijo el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, al darse a conocer la posibilidad de diferimiento de las cuotas.

La norma que se publicará la semana próxima especifica que la medida será aplicable a los planes de ahorro que se hubieran agrupado hasta el 31 de agosto próximo.

En consecuencia, ahora los talones de pago deberán discriminar el monto total de la cuotaparte y el que corresponda deducido al porcentaje diferido, pero los suscriptores conservarán la posibilidad de abonar el total del vencimiento.