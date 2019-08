Fuerte contrapunto por la quita del IVA en la canasta alimentaria

El ministro de producción, Dante Sica, salió al cruce este viernes de las críticas de Alberto Fernández a la decisión del Gobierno de quitarle el IVA a los alimentos de la canasta básica, al advertir que el candidato del Frente de Todos lo proponía “en su plataforma de campaña”.

Fernández criticó la decisión del Gobierno de quitar el IVA a los alimentos de la canasta básica al sostener que “con estas medidas solo desfinancian a las provincias”.

“¿Alguien puede estar en contra de que hoy los argentinos no paguen IVA cuando compran leche, pan, fideos, aceite, huevos, arroz y yerba? El Presidente está tomando medidas urgentes que ayudarán a millones de argentinos”, escribió Sica en su cuenta de Twitter.

Y redobló la apuesta al señalar que “en su plataforma de campaña, el candidato Fernández proponía eliminar el IVA a los alimentos. Ahora parece haber cambiado de idea. Nosotros decidimos hacerlo”.

Para Fernández, la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) redundará solamente “en una ganancia adicional para las empresas” y que lo correcto hubiera sido “devolver el IVA a los sectores más postergados”.

“No parece razonable reducir el IVA indiscriminadamente como se ha hecho. Ello no redundará en una merma de los precios. Seguramente se convertirá en una ganancia adicional para las empresas. Hubiera sido mejor devolver el IVA a los sectores más postergados”, comenzó Fernández el hilo de tuits con los que cuestionó la medida que anunció Mauricio Macri en la noche del jueves.

Y siguió: “Las medidas anunciadas por el Gobierno actúan sobre los efectos y no sobre las causas de la crisis económica que han generado. Con estas medidas solo desfinancian a las provincias”. Fernández, el candidato más votado de las Paso, insistió en señalarle a Macri que “debe trabajar como presidente y separar su rol de candidato. Busca golpes de efecto electorales en lugar de soluciones a los padecimientos que sufren los sectores más débiles”, agregó.

Por último, el compañero de fórmula de Cristina Kirchner destacó que “la Argentina debe superar la crisis que la mala gestión del Gobierno nacional ha causado y es el Presidente el que debe resolverlo con seriedad y despojado de sus ambiciones electorales”.

El Gobierno, a través de un mensaje que Macri difundió en sus redes sociales, dio a conocer el jueves la decisión, que tendrá validez hasta el 31 de diciembre. Incluye a aceites de girasol, maíz y mezcla; pastas secas; leche, yogures; yerba, mate cocido; té; harinas de trigo; polenta; rebozador; pan rallado; hortalizas y conservas.