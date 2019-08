“El dólar a $60 ya tiene un valor razonable”, aseguró Fernández

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, sostuvo que el dólar “ya tiene un valor razonable y no hay argumentos para que siga aumentando”, destacó la necesidad de “preservar las reservas” del Banco Central y afirmó que “si es necesario, va a existir” una reunión personal con el presidente Mauricio Macri.

Así lo afirmó en diálogo con radio Mitre, en el que aseveró que no está “especulando de ningún modo” con la suba del dólar, ya que “cada vez que la moneda se devalúa hay miles de argentinos que se empobrecen”.

Por otro lado, tras la charla telefónica que mantuvieron, el candidato indicó que “si es necesario va a existir” una reunión personal con el jefe del Estado y ratificó la necesidad de que Macri “termine su mandato”.

Sobre el precio del dólar, se mostró de acuerdo con lo que dijo ayer su economista de confianza, Emmanuel Alvarez Agis, en la Bolsa de Comercio.

“El dólar a 60 es razonable y no hay argumentos para que siga aumentando”, consideró Fernández.

Tras sus declaraciones, el dólar retrocedió 3,96% y cerró en $59,70.