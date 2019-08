Chicanas y tensión ante un testigo en el juicio de “la ruta del dinero K”

Una serie de cruces con chicanas entre abogados defensores y el presidente del tribunal, Néstor Costabel, se generaron ayer durante una audiencia del juicio por la denominada “Ruta del dinero K” mientras se producía la declaración del titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici. El funcionario declaró durante más de tres horas como testigo sobre el rol de ese organismo en la causa. “Lo estaban esperando hace tiempo”, admitió un funcionario judicial. Otros adjudicaron la efervescencia en la sala al clima inédito que se vive en Comodoro Py luego de las Paso. El funcionario contestó que en los últimos meses fueron intimidados más de 30 abogados para que informen cómo y cuánto cobraron por sus servicios. Ante una pregunta puntual, Federici se negó a revelar los nombres. Y le remarcó a Juan Manuel Ubeira, defensor del financista Federico Elaskar, que estaba violando el secreto profesional al revelar que era parte de esa lista.

La tensión en la audiencia siguió en aumento y se sumaron otros abogados. El presidente del TOF 4 se cansó de rechazar preguntas que no estaban relacionadas con el juicio. “No es un examen teórico al testigo”, le dijo a la abogada defensora de Daniel Pérez Gadín.

La respuesta generó un intercambio con el propio contador de Lázaro Báez, que mascullaba bronca ante cada interrupción. “Si no está conforme, no haga gestos”, lo retó Costabel.

Además de Lázaro Báez y sus hijos, también están siendo juzgados el abogado Jorge Chueco, el contador Pérez Gadin, Leonardo Fariña, Federico Elaskar, y Fabián Rossi, entre otros. Todos están imputados por ser parte de una estructura societaria financiera, que lavó 60 millones de dólares entre 2010 y 2013.