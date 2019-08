Kicillof encara la campaña con un ojo en la gestión

Luego del contundente triunfo en las PASO del domingo, que lo posicionó como el gran candidato a quedarse con la Gobernación bonaerense, Axel Kicillof encarará lo que resta de la campaña hasta las elecciones de octubre con un ojo puesto en la que podría ser su gestión a partir de diciembre.

Confirmada la diferencia de 17 puntos que obtuvo el ex ministro de Economía por sobre María Eugenia Vidal, en el equipo de colaboradores de Kicillof ya comenzaron a trabajar en los lineamientos y primeras medidas para después del recambio de mando.

En esa tarea tiene un papel protagónico Carlos Bianco, ex Secretario de Relaciones Económicas de la Cancillería durante la última presidencia de Cristina Fernández y quien fue uno de los hombres más cercanos a Kicillof desde su desembarco en la arena de la política bonaerense.

En el equipo de asesores de Kicillof también destaca el diputado Carlos “Cuto” Moreno, quien lo acompañó en buena parte de la campaña, y el economista Augusto Costa. Apenas bajó la espuma de los festejos del domingo a la noche, en el campamento del candidato a gobernador bonaerense circuló un mensaje claro para ordenar la tropa para lo que viene. No caer en la soberbia luego del resonante triunfo en las PASO fue una de las consignas que el propio Kicillof se encargó de transmitir.

“Hay que seguir como hasta ahora”, fue otra de las frases que se escucharon en el día después de las PASO. Kicillof se pondrá al frente de la tarea de sus equipos técnicos que trabajarán en delinear la futura gestión. Uno de los temas centrales en los que se concentrarán será en el tarifario.

El candidato del Frente de Todos ya adelantó su decisión de “desdolarizar” el esquema de las tarifas de servicios en la Provincia, abandonar el esquema de ajuste por inflación y atar los eventuales aumentos a los salarios.

Educación y Salud serán otros de los ejes centrales, además de la seguridad, con el desafío central que supone la gobernabilidad de la Policía Bonaerense. Entre los temas prioritarios para el primer tramo de la posible gestión, Kicillof también piensa en una política de créditos productivos a través del Bapro.