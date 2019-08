Alberto Fernández retruca y le echa la culpa a Macri por la disparada del dólar

“Es lo que pasa cuando un Gobierno no dice la verdad sobre la economía”. Así salió a contestarle el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, vencedor de las primarias del domingo, al jefe de Estado quien le endilgó las culpas de la disparada del dólar al kirchnerismo porque “no tiene credibilidad en el mundo”.

El ex jefe de Gabinete, que ayer no tuvo actividades públicas -ni siquiera sacó a pasear, como todas las mañanas, a su perro Dylan- pero si tuvo una reunión con su compañera de fórmula, Cristina Kirchner, recién llegada de Río de Gallegos, para comenzar a delinear la continuidad de la campaña de cara a octubre, a pesar que creen que los números que dejaron las PASO son irreversibles y hasta confían en un triunfo en primera vuelta.

Mientras, garantizó que su espacio hará “honor a cada palabra y a cada cosa” dicha durante la campaña y chicaneó con un pedido al presidente Macri: “Que no se duerma en este momento porque tiene que gobernar hasta diciembre”.

Macri, añadió, debería “empezar a cambiar ya” porque de lo contrario “tres meses más de esto va a ser muy doloroso”, y sobre la suba del dólar afirmó: “Es lamentablemente lo que pasa cuando un Gobierno no dice la verdad sobre la economía y un día la verdad se le aparece”.

El candidato opositor entendió que la gestión macrista “ha dejado un cuadro de situación tan complejo que sólo podemos unirnos codo a codo y ver cómo salimos adelante”, pero remarcó que el jefe de Estado y candidato a la reelección de Juntos por el Cambio debe “ordenar antes de terminar su mandato el desorden que ha creado”.

“Ese es el esfuerzo que él tiene que hacer y, en ese esfuerzo, todos los argentinos lo acompañaremos, pero es una tarea que tiene que hacer él, porque él ha generado esta situación y ha puesto las cosas en este punto”, afirmó Fernández a Radio 10, en una de las pocas entrevistas que concedió tras su amplio triunfo en las PASO. De la reunión en el Instituto Patria con Cristina Fernández, Axel Kicillof y Matías Lammens (candidatos a vicepresidente, a gobernador bonaerense y a jefe de Gobierno porteño, respectivamente) dijo que “hablamos sobre cómo fueron las cosas, de la campaña y de lo que pasó en la provincia de Buenos Aires”.

No lo llamó

También negó que lo haya llamado Macri: “No me llamó en todos estos años, no creo que tenga que llamarme ahora”, dijo. Y añadió: “El Gobierno nunca convocó a nadie, no sé por qué nos va a convocar ahora. El único que llamó fue (el ministro del Interior, Rogelio) Frigerio y hablamos de la elección en general”. “Estamos empezando una campaña nuevamente, el Gobierno tiene que Gobernar, nosotros somos oposición”, buscó dejar en claro el candidato peronista, que consiguió 47,65 % de apoyos frente al 32,08 % que tuvo Macri, una diferencia de 15 puntos. Con esos mismos resultados, ganaría las elecciones presidenciales del 27 de octubre sin necesidad de acudir a la segunda vuelta. Alberto Fernández aseveró que están “entusiasmados con que la Argentina empieza otro tiempo”. “Ahora tenemos que estar a la altura de los acontecimientos y del compromiso que la sociedad nos pide”, aseveró Fernández, quien se quebró en un momento de la nota cuando le preguntaron sobre lo que representa para él el fallecido ex presidente Néstor Kirchner: “Sé que en algún lugar él me está ayudando”, señaló. También destacó el llamado del ex ministro de Economía Roberto Lavagna. “Es alguien a quien pondero mucho”.