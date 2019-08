Fernández cerró en Córdoba: “Solo han producido pobres”

Para cerrar su campaña de cara a las Paso, Alberto Fernández eligió Córdoba, segunda provincia en peso electoral y clave en el triunfo de Mauricio Macri en 2015. Y desde allí, el precandidato presidencial del Frente de Todos disparó con munición gruesa contra el Gobierno: “Sólo han producido pobres”, dijo el precandidato del Frente de Todos que comparte fórmula con Cristina Fernández de Kirchner.

“El dilema que enfrentamos es en qué Argentina queremos vivir. Nosotros sabemos que se muy difícil seguir viviendo en un sistema que lo único que generó fueron pobres”, afirmó al hablar en el predio del Orfeo Superdomo, en la capital provincial.

Pidió a los votantes de esa provincia que “olviden las rencillas que han pasado” y que “miren para adelante” porque “se necesita que Córdoba también sea el motor del cambio”.

Además, propuso a los cordobeses el mismo contrato que impulsa para toda la Argentina: “Miremos hacia adelante, porque no podemos seguir viviendo en este mundo de mentiras al que nos propone vivir el gobierno actual”.

“Es muy difícil seguir viviendo en un sistema que lo único que ha producido hasta acá son pobres. La pobreza es algo que nos duele mucho”, remarcó Fernández ante un estadio colmado.

Y afirmó que en la Argentina del presente “uno de cada dos chicos de menos de 14 años está en situación de pobreza. Ese chico por su situación de pobreza está atrapado en un mundo sin educación, y a él el colegio no le llega, no se alimenta y está quedando afuera del futuro”. Entre otros lo acompañaron Sergio Massa, Felipe Solá y Victoria Donda.