Mauricio Macri: “El país que soñamos no está en el pasado”

“La Argentina que soñamos está en el futuro, no en el pasado”, remarcó ayer el presidente Mauricio Macri al cerrar en la ciudad de Córdoba su campaña para las elecciones primarias del domingo próximo.

Hoy el mandatario realizará un cierre en el partido bonaerense de Vicente López. El acto se llevará a cabo desde las 18.30 en el Centro Asturiano, donde Macri estará acompañado por su compañero de fórmula, el senador peronista Miguel Angel Pichetto.

Ayer volvió a pedir el voto de los cordobeses en las Paso del próximo domingo, y contrapuso los “hechos” de su gestión a las “palabras” y “discursos” opositores, a la vez que convocó a “seguir venciendo la resignación, el cinismo y la desidia para poner al Estado definitivamente al servicio de la gente”.

“¿Qué vale más en la vida? ¿Los hechos o las palabras, a las que cualquier viento se las puede llevar?”, exhortó Macri al encabezar el acto de cierre de la campaña de Juntos por el Cambio en Córdoba.

“Acá hemos hecho muchas cosas en estos tres años y medio, que valen más que millones de discursos y palabras”, enfatizó el Jefe del Estado en su discurso.

“La Argentina que soñamos está en el futuro, no en el pasado”, sentenció Macri, que no tuvo otra actividad durante su fugaz visita, mientras daba vueltas en el escenario 360 a cuyo alrededor se instalaron diversos candidatos y dirigentes.