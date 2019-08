Fue a repararle el lavarropas, la mató y golpeó a su hija

Una docente de 46 años fue asesinada en Concordia, provincia de Entre Ríos, por un presunto técnico que fue a su casa a arreglarle el lavarropas. El sujeto, que está detenido, también hirió a la pequeña hija de la mujer.

El hecho ocurrió el lunes pasado, luego de las 18. Lilian Noemí Godoy, de 46 años, llamó a un service porque no le funcionaba un electrodoméstico. Un joven de 25 años llegó al lugar y, por razones que se intentan esclarecer, la asesinó.

Una vecina escuchó gritos y alertó a la Policía, que llegó al lugar y detuvo al técnico. “No pasa nada, aquí está todo tranquilo”, dijo el hombre. Si bien en un principio trascendió que el agresor era ex pareja de la víctima, lo cierto es que no tenían ninguna relación entre sí.

Godoy fue llevada al hospital “Delicia Concepción Masvernat”, adonde se confirmó su fallecimiento un par de horas más tarde. La habían hallado ensangrentada y herida, tirada en el piso de la casa, mientras que en el baño estaba su hija lesionada. “No se descarta ninguna hipótesis. Podría haber sido un intento de violación o cualquier otro inconveniente entre estas personas”, sostuvo el jefe de la Departamental de Policía de Concordia, Jorge Cancio.

Según lo informado por Canal 11 de Concordia, la mujer presentaba heridas cortantes en rostro y fractura de cráneo con hundimiento frontal y neumotórax izquierdo.

Por su parte, la hija, informó Diario Río Uruguay, permanece internada “con un cuadro grave, que incluye heridas cortantes en el rostro y fracturas múltiples en el cráneo”. Está con respirador mecánico, en estado reservado.

En la escena del crimen hallaron un rastrillo, una pala y un cuchillo, que iban a ser peritados para determinar cuál fue el arma homicida, mientras se aguarda por la declaración del femicida.

El subjefe de la Departamental, comisario inspector Juan Antonio Beguerie, dijo que “hubo golpes de pala y de un rastrillo” contra Godoy, “ocasionándole golpes en la cabeza, con quebraduras de cráneo e inclusive con puñaladas en cuello y tórax, realizadas con un cuchillo de cocina de la misma casa”.

Lilian trabajaba en la Escuela Nina “Juan María Gutiérrez” como profesora de Música. A través de Facebook, desde el establecimiento expresaron su “profundo dolor” por el crimen de la docente.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), en un comunicado, reclamó “justicia por este hecho de femicidio que se lleva la vida de la compañera Lilian Noemí Godoy y la niña de tan solo 4 años que pelea por su vida en estos momentos”.

“La violencia hacia las mujeres y los niños no cesa. Desde Agmer Seccional Concordia acompañamos a sus familiares y las comunidades educativas donde Lilian trabajaba, en el camino de concientización que #niunamenos no es un slogan, sino un trabajo diario y permanente”, completó.

“También pedimos por la pronta recuperación de su hijita Selene que se encuentra en grave estado”, dijo.