La industria acarrea una caída del 9,4% en seis meses

La actividad industrial bajó un 6,9% en junio frente a igual mes del año pasado, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que también reportó una caída en la actividad de la construcción.

De acuerdo con el reporte, la actividad fabril cayó 1,8% respecto de mayo.

Y el acumulado del primer semestre presenta una disminución del 9,4% respecto de igual período de 2018, según el sondeo oficial.

Con estos resultados, el Indec consultó a los empresarios sobre las expectativas del sector fabril para el tercer trimestre y el 36,3% de los entrevistados estimó que la demanda interna continuará en baja, contra un 20,2% que anticipó una recuperación, mientras que el 43,5% restante no anticipó mayores cambios.

En cuanto a las exportaciones, el 26,2% de los consultados por el Indec anticipó un incremento hasta septiembre inclusive, mientras que 21,9% consideró que declinarán, y el restante 51,9% no vislumbró mayores cambios.

En este marco es que la producción de “Alimentos y bebidas” registró durante junio un aumento del 1,3% interanual, impulsada por la mayor molienda de oleaginosas, contra un 2018 signado por la sequía.

Algo similar ocurrió con la “Refinación del petróleo” que exhibió una suba interanual del 2,8%, por la mayor producción de la cuenca de Vaca Muerta.

En cambio, los sectores mas vinculados al mercado interno, o Brasil, evidenciaron significativas bajas, como el caso del rubro “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes” que registró una disminución de 28,7%.

Otros de los rubros con significativas caídas fueron “Productos textiles”, por un 18,5%, y “Prendas de vestir, cuero y calzado”, que descendió un 10,2%. Vale señalar, se trata de dos posiciones perjudicadas por las importaciones abiertas. También la producción de “Minerales no metálicos”, vinculados a la construcción, cayó un 8,2% en términos interanuales.

Otras bajas se anotaron en “Productos de tabaco” con el 3,4%; “Madera, papel, edición e impresión”, 3,2%; “Sustancias y productos químicos”, 10,5%; “Productos de caucho y plástico”, 6,2%; “Industrias metálicas básicas”, 4,6%; “Productos de metal”, 11,8%; “Maquinaria y equipo”, 9,1%; “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, 8,8%; “Otro equipo de transporte” cae 32,2% y, por último, “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras” mostró una caída del 15,3%.