Alberto Fernández, a los jóvenes: “No dejen que nadie los domestique”

En un centro cultural porteño de Chacarita, el candidato por el Frente de Todos, Alberto Fernández, inició ayer la etapa final de su campaña que cerrará el mañana en Rosario y el jueves en el Orfeo de la ciudad de Córdoba.

Fernández se presentó junto al candidato a jefe de gobierno porteño, Matías Lammens y manifestó: “Me encanta ser porteño, pero me encanta ser un porteño federal que quiere el interior”.

“Para cambiar la política hay que subir al escenario a otras experiencias dirigenciales”, explicó, en directa referencia a la candidatura de Lammens, quien como presidente del club San Lorenzo de Almagro, proviene del mundo del deporte, y no registraba antecedentes en la política clásica.

“Somos hijos de la educación pública”, se autoreferenció Fernández, para destacar el “sistema de ascendencia social” que implican las universidades públicas.

“La riqueza de las sociedades no está dada por el petróleo o la soja, sino por la inteligencia y el conocimiento. Veo que hay mucho maltrato con los investigadores y los científicos, también con los maestros, a quienes hacen creer que están enfrentados con la gente. No entiende -el gobierno- la importancia de desarrollar la educación, nosotros sí. Tenemos que abrir la escuela pública y las universidades. Esa es una enorme diferencia con este gobierno. ¡Viva esta diferencia! No queremos ser como ellos”, sostuvo.

También les reclamó a los jóvenes que no pierdan su espíritu critico.“Yo quiero que me digan, ‘Alberto, esto no es lo que te comprometiste con nosotros’; no dejen que nadie los domestique, que nadie los calle ni que los resigne por este presente”. “Siempre debatan, siempre demanden porque el futuro es de ustedes”, señaló el precandidato presidencial.