La campaña en la recta final con expectativas e incertidumbre

Cuenta regresiva para el primer gran round electoral, las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que funcionarán en la práctica como una gran encuesta, de cara a los comicios presidenciales -y en la Provincia-del 27 de octubre, puesto que cada movimiento político solo presenta un candidato y no hay competencia real en la instancia primaria.

Las últimas encuestas difundidas, que no se pueden publicar desde el sábado, dan al actual presidente un 38,5 % de intención de voto, frente al 40 % que tiene el precandidato opositor peronista Alberto Fernández (Frente de Todos), con el resto de candidatos muy por detrás pero con el porcentaje de votos determinante para una hipotética segunda vuelta.

Hasta el viernes a las 8, los precandidatos en todos los cargos tendrán la posibilidad de hacer campaña para seducir a los que aún no han decidido su voto, en el marco de una fuerte polarización entre el oficialismo y el kirchnerismo.

A partir de esa hora comenzará a regir la veda y ya no se podrán publicar o difundir propuestas en los distintos medios de comunicación, aunque en los últimos tiempos las redes sociales fueron la “trampa” para filtrar propaganda electoral.

Cierres y análisis

El presidente y candidato a la reelección Mauricio Macri tiene previsto visitar Rosario, Buenos Aires y Córdoba, además de recorrer el distrito porteño.

En el último tramo de la campaña antes de las PASO, los sitios que visitará Macri tienen que ver con los principales centros urbanos donde el oficialismo busca recuperar votos que ayudaron al Presidente a ganar en 2015.

Según la agenda, el jefe del Estado arrancará hoy con un acto en la ciudad que gobernó 8 años, junto a su ex jefe de Gabinete y jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Mañana el Presidente estará en Rosario; el miércoles en Córdoba y el jueves en la provincia de Buenos Aires (Vicente López) junto a María Eugenia Vidal.

Por su parte, el Frente de Todos eligió Santa Fe para hacer su cierre de campaña antes de las PASO del próximo domingo, y en función de eso prepara un gran acto para el miércoles en Rosario, frente al Monumento a la Bandera, para que la fórmula Alberto Fernández- Cristina Fernández de Kirchner, tenga una foto que retrate “la armonía” del binomio y, al mismo tiempo, “la vocación federalista” que existe en esa fuerza.

“El acto está previsto para las 17.30, y la idea central es que Alberto firme con cada uno de los gobernadores un acta de compromiso con cinco puntos personalizados, que pondría en marcha en caso de llegar a ser elegido presidente”, confiaron portavoces de la campaña kirchnerista.