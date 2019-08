PASO: estiman que el dólar seguirá con tendencia alcista

Economistas y analistas de mercado esperan que en la semana se mantenga la tendencia alcista en el dólar como consecuencia de la cercanía de las elecciones primarias, PASO, en el escenario local y por las tensiones en la relación comercial entre los Estados Unidos y China y el fortalecimiento de la divisa norteamericana tras la baja de tasas por parte de la FED en el frente externo.

“Esta semana habrá más presión sobre el tipo de cambio, lo hemos empezado a ver la semana pasada.

Las encuestas de las elecciones circulan y puede aumentar la volatilidad”, dijo el analista financiero Christian Buteler. Señaló que “va a haber mayor demanda, la oferta se va a retraer esperando el resultado para poder liquidar lo que necesite y ahí veremos cómo funciona el Banco Central”.

Y explicó: “El Central tiene una herramienta que todavía no usó, que es la de vender directamente, que está bien que no lo haya hecho porque es una última barrera. Está manejándolo bien para usar la artillería pesada la semana que viene, dependiendo del resultado”, consideró.

Previo a este escenario, tras la presentación del dato de inflación de junio, el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, se anticipó al efecto de la incertidumbre electoral e indicó que el Gobierno espera una oferta de divisas por US$ 16.000 millones en el segundo semestre considerando las ventas del Tesoro y el agro. Por ello, consideró un dólar en niveles dentro de la banda aún con el efecto elecciones.

Buteler agregó que “el resultado claramente va a marcar lo que va a pasar las próximas semanas”.

En tanto, el economista Gustavo Neffa dijo que “la semana pasada hubo gran reversión de los mercados internacionales y hay 2 de los 3 drivers que juegan en contra a la toma de riesgo. Uno es la política de la FED en cuanto a las tasas y el otro, la pelea comercial entre Estados Unidos y China”.

Impacto en la soja

El director de Research for Traders dijo que “la pelea comercial entre Estados Unidos y China repercute en la baja de precios, la soja tuvo la peor semana en 3 meses y afectó al petróleo, cuando nosotros tenemos puesta la mira en Vaca Muerta. Una reducción del comercio internacional impacta sobre Argentina”.

“Por más que tengamos mejoras en las encuestas en el Gobierno y tasas cada vez más bajas, los inversores se repliegan, vuelven al dólar, al bono norteamericano, hay una escalada de aversión al riesgo”, agregó. Luego aseguró que “el Central tiene mucho poder de fuego y solo lo ha aplicado en el mercado de futuros, después puede echar mano a todo lo que el FMI le autorizó a poder vender”.