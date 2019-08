Macri invita a sus seguidores a blanquear su respaldo: "Yo lo voto"

El presidente Mauricio Macri pidió ayer a sus seguidores que el jueves que viene se sumen a una campaña para hacer público el respaldo a su candidatura a la reelección con el eslogan "Yo lo voto".

En una publicación simultánea de Facebook, Instagram y Twitter, Macri llamó a postear su imagen y la leyenda "Yo lo voto" el próximo jueves a las 19:00, con el objetivo de generar contagio en otros votantes cuyo sufragio está en duda.

"A nada le tienen más miedo que a vos diciendo que me van a votar. Decir públicamente a quién vas votar tiene un efecto inmediato sobre los demás. Tu declaración funciona como un cartel que fija una posición e invita a los otros a hacer lo mismo", explicó Macri en su publicación.

Para el jefe de Estado, "no se necesitan argumentos, no es necesario dar explicaciones", y destacó que la declaración del voto a favor de su postulación "es decisiva".

"Es tu autoridad, tu confianza, tu credibilidad, la que tus relaciones valoran para acompañarte en tu decisión. Por eso yo te invito a publicar esta foto en tus redes", indicó, y detalló que las plataformas para explicitar el apoyo a la precandidatura son Facebook, Twitter, Instagram y Whatsapp.

Por último, se invita a los usuarios a descargar la imagen en cuestión desde el propio perfil de las redes de Macri.