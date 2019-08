Cristina Kirchner y Sergio Massa, juntos por primera vez en campaña

La precandidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Kirchner, y el primer postulante a diputado nacional, Sergio Massa, difundieron su primera foto conjunta de la campaña luego de las especulaciones sobre su relación y tras seis años de distancia.

En la imagen, que el Instituto Patria dio a conocer minutos antes de que iniciara el acto de Cristina Kirchner en la localidad de Tortuguitas, la ex presidenta aparece sentada en un sillón, con Massa a su izquierda y el precandidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos, Axel Kicillof, a su derecha.

En los extremos, sentadas en dos sillones individuales, se las ve a la esposa de Massa y precandidata a diputada provincial, Malena Galmarini, y a la compañera de fórmula de Kicillof, Verónica Magario.

Se trata de la primera vez que la ex presidenta y su ex jefe de Gabinete se muestran juntos en la campaña y la primera desde 2013, cuando Massa rompió con el kirchnerismo para enfrentarlo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, que finalmente ganó.

Problemas “muy agudos y profundos”

El precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, manifestó en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, que los problemas del país "son muy agudos, muy profundos y muy difíciles de resolver" y convocó a "construir entre todos otra Argentina".

El ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner cerró su visita de dos días en el interior provincial con un acto en el predio de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), donde criticó la gestión del actual Gobierno nacional al sostener que "gobierna para unos pocos".

"Ya nos mintieron cuatro años", dijo ante los presentes y convocó a los votantes a "construir entre todos otra Argentina". Y añadió: "Les pido que me ayuden para que el futuro sea de todos, de cada argentino y de cada cordobés", convocó el candidato al sostener que hoy en el país "se está debatiendo dos modelos de país absolutamente distintos".

Fernández estuvo en el acto acompañado por el diputado nacional Felipe Solá, el dirigente del Movimiento Evita, Fernando 'Chino Navarro, y el rector de la UNRC.

Con los gobernadores, en Rosario

El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, se prepara para cerrar el próximo miércoles su campaña de cara a las elecciones primarias del 11 de agosto con un acto frente al Monumento a la Bandera de la ciudad de Rosario y la presencia de los gobernadores peronistas.

Está previsto que el histórico monumento sea el escenario del acto que contará con Fernández, su compañera de fórmula, Cristina Kirchner, y el precandidato a gobernador bonaerense Axel Kicillof, como figuras centrales, según confirmaron fuentes vinculadas a la organización del evento.

La idea del frente opositor, según trascendió, es que concurran además todos los gobernadores peronistas que respaldan a la fórmula, con el fin de exhibir la construcción política lograda y ratificar el carácter federal que Fernández prometió darle su gobierno en caso de ganar.

El anfitrión será el senador nacional y gobernador electo de Santa Fe, Omar Perotti, quien dio el batacazo al imponerse en las elecciones provinciales sobre el socialismo, que gobernaba la provincia desde 2007.