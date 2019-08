Desdoblan impuesto para atenuar suba en combustibles

El Gobierno nacional decidió desdoblar el aumento del impuesto a los combustibles líquidos y desde ayer rige sólo una suba del 3%, cuando restaba aplicar el 7,9% del gravamen. No se descarta que las petroleras trasladen el nuevo costo aunque una versión señalaba que podrían esperar a que se efectivice el 4,9%, el próximo mes.

Para julio estaba previsto un incremento del 11,8% por litro en el impuesto, pero se decidió reducir el monto a 3,8% para mitigar el posible impacto en el precio final.

a el impuesto a los combustibles líquidos y decidió postergar para septiembre la diferencia del incremento que debía regir este mes, por lo que ahora las petroleras analizan si trasladarán ese costo a los surtidores o lo absorberán.

La decisión implica que el 4,8% restante del impuesto, $0,47, será aplicado en septiembre. El Gobierno deberá decidir si continuará con la metodología en los meses subsiguientes, ya que octubre es el próximo mes donde se debe implementar el aumento trimestral.

Es probable que el monto de la próxima actualización sea inferior a la presente, teniendo en cuenta que la inflación de junio fue del 2,6%, de acuerdo al Indec, y que la del mes de julio estará por debajo del 2,5%. Sin embargo, habrá que esperar a las cifras de agosto para conocer el monto final.

“Resulta conveniente prever una mayor gradualidad, determinando que el incremento total en los montos del impuesto originado en la actualización de que se trata, surta efectos para los hechos imponibles que se perfeccionen desde el 1° de septiembre de 2019, inclusive", indica el decreto que lleva la firma del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

El litro de nafta súper en las estaciones de servicio de YPF hasta ayer costaba $43,71.

Consultado en radio La Red, el vocero de la Cámara de Empresarios de Combustible, Gabriel Bornoroni, destacó que tras la medida del Ejecutivo “las petroleras no trasladaron el incremento al precio final en los surtidores”.

Sin embargo, reconoció que el consumo durante el primer semestre del año “tuvo una leve caída del 4%, y un traslado de los productos premium a los no premium de un 30%”.

Caída del consumo

La venta de combustibles en junio cayó 5,28% interanual a nivel general, producto de la continuidad de las fuertes caídas de los combustibles premium que no alcanzaron a compensar la mejora leve del gasoil común y la nafta súper, informó ayer la Secretaría de Energía.

Las subas de 1,52% en las ventas del gasoil y de 1,88% en la nafta súper no pudieron compensar la caída del 13,88% del diesel premium y del 25,05% en la nafta premium, una tendencia que se registra de manera acentuada desde el último cuatrimestre de 2018.