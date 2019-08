Quién es Sandra Pitta, la científica del Conicet a la que Alberto Fernández le pidió que se “saque el miedo”

Hace unos días, tras firmar un mensaje público de apoyo a la fórmula presidencial de Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto, la biotecnóloga y farmacéutica Sandra Pitta escribió en Twitter que en caso de que Alberto Fernández ganara la elección, tenía claro que la echarían del CONICET y, ante ello, prefería irse del país antes que tener miedo.

Sé que si ganan los Fernandez, de alguna manera me van a echar de CONICET. Lo tengo claro. Pero prefiero irme del país antes que tener miedo. Mucho miedo en este país. Demasiado.

Según explicó la investigadora, ese mensaje fue una reacción ante un mensaje que recibió también en redes sociales por parte del director de un instituto de investigación de La Plata. El hombre en cuestión es Félix Requejo, quien tras una entrevista que Pitta dio a una radio, escribió: "Volverá a trabajar? No tendrá verguenza?". Además la trató de "cobarde".

Pitta dice que se sintió amenazada y fue allí cuando decidió tuitear que pensaba irse del país en caso de que los Fernández lleguen al poder en diciembre.

Ayer, tras recibir un contundente respaldo de la comunidad científica en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, Alberto Fernández se refirió a ella. "A ningún investigador nunca le voy a pregunta cómo piensa ni a quién vota".

"Sandra Pitta no tengas miedo. Te prometo que te voy a cuidar como a todos ellos", dijo Fernández rodeado de científicos que acompañaron con aplausos y risa.

"Qué equivocada está", siguió el precandidato del Frente de Todos. Y completó: "Claro, ella no debe saber lo que a mí me marcó 'la noche de los bastones largos'. Yo no pego con bastones ni con decretos ni con nada a nadie y menos a los que investigan y educan. Así que Sandra, sacate ese miedo, es un miedo imcomprensible".

Tras los dichos de Fernández, Pitta volvió a usar sus redes y lamentó que la hayan mencionado con nombre y apellido, expresó que se sintió "apretada" y lamentó el bullying por parte de los científicos que estuvieron en el acto.

"Me siento muy expuesta", dijo esta mañana Pitta. "Fue muy incómodo, muy fuera de lugar, me parece que hay una simetría de poder fuerte, él no me conoce, y estaba en el lugar donde yo trabajo, así que muy fuerte", concluyó la investigadora.