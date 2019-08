Fernández prometió ministerio de Ciencia, Macri de Agricultura

La recategorización de áreas del Estado degradadas por el ajuste del Gobierno nacional fue la página de ayer en la agenda de campaña, cuando el Ejecutivo confirmó que Agroindustrias volverá a ser ministerio, algo que el precandidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, prometió para Ciencia.

El presidente Mauricio Macri firmará en las próximas horas el decreto que convertirá la actual Secretaría de Gobierno de Agroindustria en Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y designará a quien es su secretario, Luis Miguel Etchevehere, al frente de esa cartera.

Así lo confirmaron fuentes del Poder Ejecutivo, que explicaron que el decreto se conocerá antes del sábado, cuando Macri deje inaugurada la 133° Exposición Rural de Palermo, donde hará mención al tema.

En su discurso de este sábado en la Rural, Macri no solo se referirá a este cambio en el estatus del área.

El Presidente tiene previsto hacer un repaso de todo lo que hizo en estos casi cuatro años junto al campo, hará hincapié en la apertura que logró su gestión de más de 200 mercados para los productos argentinos y reconocerá el esfuerzo del agro, que se recuperó en tiempo récord de la peor sequía de los últimos 50 años, vivida el año pasado.

Ciencia en Leliqs

Por su parte, Alberto Fernández, propuso ayer que volverá a crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología, al reunirse con miembros de la comunidad científica en la Facultad de Exactas de la UBA, donde les pidió que “piensen como quieran y voten como quieran, pero sigan investigando porque eso es lo que importa”.

Previo al acto central con estudiantes, docentes y la comunidad científica en el auditorio de Exactas, Fernández dialogó con los medios y anunció que, de ganar las elecciones, volverá a “crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación porque eso es darle importancia al futuro de la Argentina”.

“La ciencia e investigación tiene que ser una prioridad porque cada vez que un científico se va, el país pierde un año”, ya que “la riqueza en la sociedad moderna está dada por la educación y el desarrollo del conocimiento y no por la cantidad de petróleo que tenés”, agregó.

Fernández fustigó: “Algunos medios me van a cuestionar y preguntar cuánto sale crear el Ministerio de Ciencia y yo les contesto por qué no se preocupan por lo que paga el país en intereses en Leliq”.

Fernández consideró que los científicos “fueron destratados desde el inicio de la gestión del Gobierno que comenzó con un recorte en las becas y en el presupuesto”.

“La inversión en educación es una obsesión que tengo porque vivimos en la era del conocimiento y ese es el desafío que tenemos”, manifestó el ex jefe de Gabinete del kirchnerismo.

Además, les dijo a sus interlocutores “piensen como quieran y voten como quieran, pero sigan investigando porque eso es lo que importa”.

Con respecto a que la cartera de Agroindustria vuelva a tener rango de ministerio, Alberto Fernández afirmó: “Me parece bien que la agricultura vuelva a tener un ministerio porque es un sector importante y no lo cuestiono, pero le pido (al Gobierno) que le preste atención a la salud, educación, trabajo y ciencia e investigación”.

Fernández recordó que la cartera de ciencia en el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner fue idea suya pues “el Estado no debe estar ausente y debe ser el promotor de la educación”.