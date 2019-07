Organizaciones sociales protestaron con un "polentazo"

Organizaciones sociales protestaron ayer con un "Polentazo Nacional" en el centro porteño y 17 provincias contra la política económica del gobierno de Mauricio Macri, la inflación y el desempleo.

La protesta, que arrancó poco después de las 11, llegó a contabilizar una columna de más de cinco cuadras de militantes sobre la avenida Nueve de Julio, donde sobresalió una bandera de gran tamaño con la inscripción "El hambre no es una elección".

Los organizadores afirmaron que eligieron la polenta para la protesta porque es "el alimento" que el Gobierno los lleva "a consumir en un contexto de inflación, ajuste y despidos".

Los manifestantes, entre los que se encontraban muchos llegados de distintos puntos del país, se concentraron en el Obelisco y las estaciones Constitución y Retiro.

"Día a día aumenta la inflación, se reduce el salario y cierran fábricas, dejando a miles de familias sin un plato de comida.

Según datos recientes, la pobreza crónica abarca ya a un 10% de la población que es más vulnerable y tiene menos posibilidades de salir de esa condición", añadieron.

La marcha, a la que adherían también sectores de la izquierda, fue impulsada por los frentes de Organizaciones en Lucha (FOL) y Popular Darío Santillán (FPDS).

"Vamos a servir la polenta, que es el alimento al que nos reducen a consumir en un contexto de inflación, ajuste y despidos", afirmó Marianela "Pini" Navarro, del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).



Barrios de pie moviliza mañana contra la pobreza

La organización Barrios de Pie llevará a cabo hoy en todo el país la "Jornada Nacional de Ollas y Platos Vacíos: La Pobreza No Puede Esperar".

En Capital, los militantes se concentrarán en el Obelisco a partir de las 11.

"La cantidad de familias en situación de calle en las principales ciudades de nuestro país son solo la expresión más visible de una situación que no para de agravarse. Y el gobierno no solo no logra desplegar un plan de asistencia ante la emergencia, sino que muestra sus límites también en ese aspecto", expresó Barrios de Pie.

En un comunicado, señaló que "la pobreza no puede esperar y hace falta dar respuestas más contundentes ante una situación tan delicada".

"No podemos ser indiferentes ante las ollas y los platos vacíos en las mesas de muchos vecinos y vecinas de nuestros barrios", agregó la agrupación.