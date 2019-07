Macri pidió “poner el eje en el hacer, no en relatos y sanatas”

El presidente Mauricio Macri insistió ayer en que hay que “poner el eje en el hacer, no en relatos, ni sanatas”, al hablar en Concordia, Entre Ríos, donde visitó un Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades (Nido), que brinda capacitación laboral y atención sanitaria a 2.400 familias de esta ciudad.

“Hoy más que nunca tenemos que comprometernos a seguir en esta línea del trabajo, del diálogo, más allá de las pertenencias políticas”, sostuvo Macri.

Para el mandatario “lo importante no es la política, lo importante es que los argentinos tengan las herramientas para poder crecer, y eso lo hacemos si trabajamos juntos, si dialogamos, si ponemos el eje en el hacer, no en relatos, no sanatas, sino hechos concretos”.

Al respecto, mencionó la finalización de 304 kilómetros de rutas y autopistas en Entre Ríos; el cumplimiento de la Defensa Sur de Concordia, en el marco de las 140 obras hídricas (entre terminadas y en construcción) impulsadas por el Poder Ejecutivo, y el sistema integral de agua potable, que beneficia a 200 mil entrerrianos.

Además el jefe del Estado manifestó su satisfacción por “ver cómo el esfuerzo, el compromiso que asumimos hace tres años y medio, empieza a generar transformaciones”.

Previamente, Macri recorrió un emprendimiento agrícola familiar ubicado en la zona de La Criolla, en el departamento de Concordia, que se dedica a la producción de nueces pecán para el consumo interno y la exportación a China y Países Bajos.

Sobre el Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades (Nido), se informó que ese espacio de encuentro y superación comunitaria está ubicado en el barrio Carretera la Cruz y funciona desde marzo último, brindando atención a integrantes de 2.400 familias de esa ciudad.

Ofrece un espacio para que la comunidad pueda estudiar, aprender un oficio y adquirir herramientas para el mercado laboral, entre ellos un curso de introducción al trabajo orientado a jóvenes de entre 18 y 24 años.

También se dictan actividades culturales y recreativas gratuitas para todas las edades, como talleres de cocina, danza y teatro.

Además, en tres meses se confeccionaron más de 600 historias clínicas en las distintas áreas de salud que atienden, como pediatría, obstetricia y ginecología.

El único requisito obligatorio para participar de las actividades y poder usar las instalaciones es tener el calendario de vacunación al día.

Los Nido, que se construyeron en todo el país, son gestionados por la Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano en el Plan Nacional de Hábitat, programa del Gobierno nacional que tiene como objetivo acercar soluciones habitacionales sustentables.

En particular el Nido de Carretera la Cruz forma parte de un conjunto de obras de infraestructura urbana que incluyen la construcción de los sistemas de desagües pluviales y de una senda aeróbica Estación Norte, además de la renovación del arbolado público, con una inversión de casi 150 millones de pesos desde 2017, según información oficial. En el proyecto también está garantizando el acceso a servicios como agua potable, cloacas, gas y electricidad, más la construcción de redes viales y peatonales, y nuevos espacios públicos.

Además, para prevenir los efectos de la crecida del río Uruguay, el Gobierno llevó a cabo una importante obra hídrica que consistió en consolidar la Defensa Sur.