El oficialismo cruzó a Fernández: “Hace promesas incumplibles”

Desde el oficialismo salieron a responderle a Alberto Fernández, quien aseguró el fin de semana que, si gana las elecciones, dejará de pagar lo intereses de las Leliq para financiar el aumento de las jubilaciones.

Fue el diputado nacional José Cano quien advirtió ayer que el precandidato presidencial del Frente de Todos “está haciendo anuncios que sabe que son incumplibles”.

En esa misma línea, sostuvo que “escuchar a un candidato decir que los medicamentos van a ser gratis y que va a subir las jubilaciones es una propuesta rimbombante que luego no puede ser sustentada”.

En la misma línea se manifestó Marco Lavagna, primer candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires de Consenso Federal, que “todo lo que sea poner plata en el bolsillo de la gente” es positivo, pero advirtió que “la clave es que no sean frases electorales que después no se puedan cumplir”.

Por su lado, Martín Lousteau dijo: “Si Alberto Fernández quiso confundir a la población con lo que dijo, fue poco efectivo y poco inteligente. Además, está confundido si cree que esto ayuda a su candidatura, porque si gana necesitaría mucho apoyo de los mercados y no creo que sea buena idea asustarlos”, aseguró.

Y explicó: “El pago de intereses de Leliq corresponde al Bcra y es plata que termina remunerando al depositante en el sistema bancario, si el Bcra deja de pagar esos intereses, ello no hace que los tenga el Tesoro para gastarlos en remedios o jubilaciones; es menos plata para el depositante y, en tal caso, será dinero que se ahorra el Bcra, pero nunca el Tesoro”.