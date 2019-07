Macri pidió defender el cambio

A dos semanas de las elecciones primarias, el presidente Mauricio Macri se reunió con los gamers más destacados de la Argentina en el predio de Tecnópolis, para luego encabezar en una sede sindical la primera "acción nacional de Defensores del Cambio", la modalidad de campaña que reemplazó a los timbreos.

El encuentro del mandatario con los jóvenes jugadores de videojuegos se llevó a cabo en el marco del primer festival "Goals Play", a donde concurrió acompañado por el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi.

Luego el jefe de Estado encabezó en el partido bonaerense de San Isidro "la primera acción nacional de Defensores del Cambio", la modalidad de campaña que reemplazó a los timbreos y que apunta a fidelizar el voto macrista.

En esta ocasión, fueron más de 400 encuentros en 250 localidades de todo el país a los que concurrieron aproximadamente 6.000 "defensores", precisó un comunicado de Juntos por el Cambio.

Inquietudes y propuestas

"El camino no es de un día para el otro, empezamos un cambio muy profundo. Es la primera vez que asumimos la tarea de cambiar", sostuvo el Presidente y candidato a la reelección en la Asociación de Trabajadores del Turf de San Isidro.

Al explicar en qué consisten los encuentros de los "Defensores del Cambio", el oficialismo remarcó que "en los encuentros, además de escuchar las inquietudes y propuestas de la gente, se busca brindar herramientas para que las personas que quieren defender el camino de trasformaciones que emprendió la Argentina puedan hacerlo".

"Hay gente que está tan enojada, sé que es difícil, le mostrás los trenes, cómo combatimos el narcotráfico y no te creen", lamentó el Presidente, quien a la vez agradeció a los presentes porque "sienten lo que están haciendo".

La modalidad de "Defensores del Cambio" reemplazó los timbreos, una herramienta característica del PRO y de Cambiemos durante los últimos años pero que ya casi no cuenta con la participación del jefe de Estado, hecho que la oposición suele atribuir al malestar en la calle con la situación económica.