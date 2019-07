Alberto Fernández quiere debatir con Macri: “Espero que esta vez no mienta”

El Frente para Todos intensificó su campaña ayer a 16 días de las elecciones Primarias y dividió la agenda en dos: por un lado Alberto Fernández profundizó sus propuestas para la provincia de Santa Fe y su compañera de fórmula lo hizo en San Juan.

Cristina Fernández de Kirchner señaló anoche que “el amor del pueblo es el mejor sentimiento que se puede tener”, al encabezar desde San Juan un acto de homenaje a Eva Perón, al conmemorarse el aniversario 67° de su fallecimiento.

Por su parte, el dirigente que encabeza la fórmula del Frente de Todos estuvo ayer por segundo día en Santa Fe, donde desafió a un debate al Presidente. “Espero que esta vez no mienta”, dijo el ex Jefe de Gabinete, en alusión al cruce televisivo que Mauricio Macri protagonizó con Daniel Scioli en 2015.

Asimismo, Fernández, pidió el apoyo de socialistas, peronistas y votantes de Cambiemos “para cambiar esta historia”

“Lo que está en debate son dos modelos de país: el que desocupa gente, cierra empresas, genera pobrezas y no contiene la inflación, o un país productivo donde las Pymes vuelvan a abrir las persianas y los trabajadores recuperen el trabajo”, manifestó.

En su recorrido estuvo junto al gobernador electo, Omar Perotti.