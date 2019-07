Macri salió a buscar votos en San Luis y mira al norte

Con el objetivo de recuperar desencantados, reforzar el voto propio y capturar el voto de la tercera vía que encarna el referente norteño Juan Manuel Urtubey en la fórmula de Consenso Federal, Mauricio Macri luego de visitar la provincia de San Luis se prepara para desembarcar en Salta y Jujuy la próxima semana, en una minigira que también incluirá una escala en Corrientes, otro distrito en el que gobierna el ahora denominado “Juntos por el Cambio”.

Todavía con la agenda completa a confirmar, el Presidente se comprometió con el gobernador jujeño Gerardo Morales para aterrizar en su provincia el jueves 1 de agosto, para estar en el inicio de la celebración por la Pachamama. Será su novena visita al distrito.

Según trascendió ayer en la prensa metropolitana, luego de Jujuy visitará Salta, donde se verá con el senador Juan Carlos Romero, quien encabeza la lista con la que buscará renovar su mandato; la macrista Gladys Moisés y el radical Miguel Nanni, precandidato a diputado.

En Corrientes, en tanto, el anfitrión será el gobernador Gustavo Valdés. Si bien los números de Macri allí son mejores, el mandatario tiene previsto apuntalar a los candidatos locales.

En San Luis

Junto con un intendente peronista, ayer en San Luis Macri destacó la importancia de “trabajar juntos por la gente aunque pertenezcamos a partidos distintos”, aseguró que “todos hemos decidido cruzar el río del pasado al futuro” y dijo que “estamos más cerca de no parar de crecer por los próximos 20 años”.

Así lo expresó durante una recorrida por las obras de renovación del Parque Urbano en la ciudad sanluiseña de Villa Mercedes, localidad donde antes había visitado un espacio para la primera infancia.

Acompañado por el intendente de Villa Mercedes, Mario Raúl Merlo (PJ), el jefe de Estado dijo que con los municipios es “importante trabajar juntos por la gente, aunque pertenezcamos a distintos espacios políticos”, porque lo “importante es poner al Estado y los gobiernos al servicio de la gente”.

“Hace tres años y medio que estamos trabajando para que el Estado genere las condiciones para el desarrollo de cada argentino”, expresó el Presidente y manifestó que se trata de “un desarrollo federal para que la Argentina sea federal en los hechos y no en los discursos, y llegue a cada uno de los rincones del país”.

“Muchas gracias por esta obra. Métanle que viene muy bien”, les dijo Macri a los obreros que trabajan en la renovación del Parque Urbano, donde elogió al intendente por la maquinaria y la comparó con “la Fórmula 1”.

El Presidente llegó al acto acompañado por la primera dama Juliana Awada, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, el senador nacional y ex gobernador de San Luis Claudio Poggi, el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis y el vocero presidencial Iván Pavlovsky.