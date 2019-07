Los pilotos suspenden los mensajes pero habrá movilización

Los pilotos de Austral anunciaron que suspendieron los reclamos en los vuelos y convocaron a una movilización que se hará hoy en el Sector C de Aeroparque a las 10 de la mañana, a la que se sumarán los de Aerolíneas Argentinas.

“Dentro del trabajo de concientización propuesto en su oportunidad tendiente a informar a los pasajeros sobre la crisis que vive el sector aéreo, informamos que queda sin efecto la modalidad de mensajes a realizar a los pasajeros”, detalló un comunicado de Uala, la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas, el gremio “chico” que nuclea a unos 300 comandantes de Austral.

“Asimismo, y continuando con el plan de lucha propuesto, se convoca a todos los asociados de Uala para este jueves 25 de julio a las 10 a participar de una movilización de pilotos que se realizará en el Aeroparque Jorge Newbery”, finaliza el texto.

Desde la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (Apla), el gremio de Pablo Biró que nuclea a pilotos de Aerolíneas (unos 900), Latam, Andes y otras, anunciaron la misma medida, aunque no confirmaron oficialmente que dejarán de leer los mensajes. Circuló un supuesto comunicado del gremio con esa decisión -sin firmas-, pero no se comunicó de manera oficial.

Hasta hace pocas horas, Biró reivindicó los polémicos mensajes. “No vamos a descartar ninguna medida. Vamos a ir a los aeropuertos a hablarles a los pasajeros, cómo estamos yendo hace mucho tiempo. Vamos a seguir con la campaña de difusión leyendo el comunicado en los aviones, yo no le voy a decir a los compañeros ‘perdimos la pelea’, nosotros vamos a seguir peleando”, explicó Biró.