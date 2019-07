“Los productores de marcas 'Cuchuflito' están orgullosos”

“Muchos pequeños productores que tal vez tienen marcas como 'Cuchuflito' están muy orgullosos de su trabajo”, porque “hacen las cosas bien, con mucho profesionalismo y mucho amor”. Con esa respuesta, ayer el presidente Mauricio Macri invirtió el peso de las críticas de Cristina Fernández de Kirchner y abrió el escenario de la campaña con la agenda de la economía.

Las declaraciones del mandatario fueron formuladas en Santa Fe, donde dijo que en la Argentina “tenemos muchos pequeños y medianos productores que llegan a las góndolas de los supermercados y los almacenes”.

Y que su gobierno está ocupándose “de obras que se tendrían que haber hecho hace mucho tiempo” y aseguró que “nunca se estuvo tan cerca de cruzar el río que lleva del pasado al futuro”.

Tras recorrer la obra integral de reacondicionamiento de los canales Vila-Cululú y Cañada Sunchales, Macri dijo que “tenemos que seguir avanzando, ahora que empezamos a tener esas bases sobre las cuales crecer, para poder ir a la segunda etapa y proyectar veinte años de desarrollo”.

“Les pido que sigamos juntos, que terminemos de cruzar el río, que me permitan ayudarlos a terminar de cruzar ese río que nos lleva hacia una época de crecimiento, de veinte años de desarrollo. Nunca estuvimos tan cerca de cruzar el río que nos llevará del pasado al futuro”, dijo el primer mandatario.

Eso, afirmó, “tiene que ver con tener una Argentina federal y que cada uno pueda elegir qué estudiar, en qué trabajar y en dónde vivir”.

Agregó que su gobierno “está ocupándose de cosas que tendrían que haber estado hechas hace mucho tiempo atrás”.

Mediante esas obras -abundó- los vecinos dejarán de “preocuparse cuando se largue a llover” y destacó que mejorarán las condiciones para la producción de las zonas rurales.

“Mi sueño es que sigamos trabajando juntos para tener un Estado absolutamente modernizado, al servicio del desarrollo, del crecimiento y de las capacidades que tenemos los argentinos”, expresó.

El Presidente destacó también “el acuerdo logrado entre las fuerzas de seguridad federales en Santa Fe que “le están dando batalla sin parar al narcotráfico”.

“No me quiero olvidar del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que nos abre la posibilidad de que lo que producimos se lo podamos vender a un mercado de 500 millones de habitantes”.

Al reivindicar las obras de su gobierno dijo que “esto no tenía sentido antes porque de qué sirve que un productor de miel o carne llegue con arancel cero a la UE si no puede sacar su producción del campo, porque los caminos están en pésimo estado”.

También se interrogó por el sentido de producir “si no pueden hacer un trámite en forma digital como pueden hacer ahora y se pasan horas con trabas burocráticas para que su trabajo pueda llegar a otra parte del mundo”. En ese sentido recordó que ahora se pueden realizar 1.600 trámites en forma digital.

Macri estuvo acompañado por el secretario de Agroindustria, Luis Etchevehere, y por candidatos locales.