Macri busca el voto cordobés y hoy se reunirá con Schiaretti

Para conseguir una diferencia lo más amplia posible en la provincia, también para reconquistar desencantados con la gestión, Mauricio Macri contactará en Córdoba al gobernador Juan Schiaretti, con quien cenará este miércoles.

“Estoy en mi provincia”, arrancó el intento de seducción Macri hace 10 días en su primer paso en esta campaña por el segundo distrito con más votantes del país: “Acá nació el cambio, acá empezó esa fuerza que dijo basta, esa rebeldía contra el maltrato”, había arengado el mandatario.

También remarcó que fue su 19ª visita a Córdoba como Presidente. Ahora tendrá agenda en San Francisco y Río Cuarto, además de la cena con Schiaretti en la capital, y allí también volverá el 7 de agosto, antes de las primarias, cuando hará un cierre de campaña.

“El peronismo de Córdoba no apoya ningún candidato presidencial, lo que Córdoba necesita son diputados nacionales que defiendan la provincia”, sentó postura Schiaretti al impulsar la boleta corta de diputados, con el propósito de retener al menos una de las dos bancas que pondrá en juego en esta elección.

Para cumplir ese objetivo tendrá que conseguir cerca de 10% de los votos.

Incluso había pedido que en el cuarto oscuro también hubiera boletas cortas para la categoría de presidente, para facilitar las combinaciones sin necesidad de cortes, aunque la Justicia lo rechazó.

Juntos por el Cambio pondrá especial atención en el recuento: en caso de boletas superpuestas, los fiscales pelearán para que se anule únicamente la categoría repetida de diputados y no la de presidente.

El macrismo estaba detrás de la foto con Schiaretti -reelecto en mayo con el 55% de los votos- y con la cena buscará mostrar mayor cercanía que con el resto de los aspirantes a la Casa Rosada. Con relación hace años, desde que el gobernador vivía en Brasil y trabajaba en Fiat y Macri manejaba Sevel, en el encuentro también estarán la primera dama Juliana Awada y Alejandra Vigo, la mujer de Schiaretti.

En la Casa Rosada ya marcaron el contraste con la “frialdad” de las reuniones del cordobés con Alberto Fernández y la fórmula de Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey: los recibió en su despacho, con difusión de fotos y palabras en tono formal.

Cerca de Schiaretti relativizaron que se trate de un guiño a Macri: argumentaron que la invitación partió de Presidencia y que el mandatario aceptó.

Schiaretti se encargó de aclarar que dio “libertad de acción” a los dirigentes peronistas. Carlos Caserio, titular del PJ provincial y jefe del bloque de senadores nacionales, empuja la candidatura de Alberto Fernández. “A nivel personal el gobernador no va a decir cuál es su voto y yo tampoco lo hago como presidente del partido, pero casi en su totalidad el peronismo va a trabajar para la doble F. Queremos un gobierno distinto”, dijo Caserio a FM Milenium.

Córdoba resultó clave para Macri no sólo en el balotaje de 2015, con más de 70%. Ya en las generales de aquel año sacó en ese distrito la mayor diferencia en todo el país (53,22% contra 19,26% de Daniel Scioli, una ventaja de más de 700.000 votos), incluso por encima de la Ciudad de Buenos Aires (50,61% a 24,09%).