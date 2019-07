Axel Kicillof contó el motivo por el que no le respondió a Virginia Gallardo

El precandidato a Gobernador por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, Axel Kicillof, vivió un incómodo momento en el programa “Polémica en el Bar” cuando la modelo Virgina Gallardo le hizo una pregunta que no respondió. “Cuando me fui de ahí, estábamos todos contentos. Viriginia Gallardo me saluda, no me dice nada. En el momento era una situación incómoda. Todo el dispositivo de ese programa a mí no me resulta muy cómodo. Pero bueno fui”, contó Kicillof.

Gallardo le preguntó: “¿Por qué no elimina todos los impuestos y financiamos el gasto publico con una emisión monetaria?“. En ese momento, todos comenzaron aplaudir y reírse, y el exministro de Economía, no llegó a responder.

“No contesté un montón de preguntas. Esa pregunta tampoco porque estábamos en un programa liviano“, se justificó Kicillof, en una charla con María O’donnell. “Estoy dispuesto a discutirlo el día que quiera. Mi tesis doctoral es sobre el monetarismo y la inflación. Di clases de Macroeconomía, tengo para decir un montón, pero no me parecía la mesa de ‘Polémica en el bar’ para responder”, contó.

Kicillof puntualizó en la consulta y dijo: “Está buenísima la pregunta”. Y añadió: “Son doscientos años de discusión, pero cuando quiera nos juntamos y le explico mi opinión porque además es una de las controversias más grandes de la historia del pensamiento económico capitalista: qué efectos tiene la emisión monetaria sobre la inflación”.

“Ahora restringieron la oferta monetaria tremendamente, cayó 47% la base monetaria con respecto a la evolución de los precios”, afirmó. “Si emitir era lo que generaba inflación, este gobierno absorbe, tiene tasas del 60% y hay 55 puntos de inflación. No tengo que explicarlo yo, lo tienen que explicar los monetaristas, me parece“, concluyó el exministro.